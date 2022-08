La marque The North Face, qui va proposer une évolution complète de sa gamme Vectiv en 2023, nous a permis de mieux comprendre le processus de création d’une chaussure de course à pied.

Des années de développement, des prototypes par dizaines et des milliers de kilomètres de test : les secrets de fabrication d’une chaussure de course à pied

Dans l'industrie florissante des chaussures de running, l'innovation est au cœur des réflexions. Chaque année, d'innombrables nouveaux modèles envahissent le marché. Souvent, il ne s'agit que de légères adaptations par rapport au modèle précédent d'une même chaussure. Ou, pire serait-on tenté d'écrire, d'une simple adaptation d'un coloris ou d'identité en fonction de tendances, d'événements ou simplement pour susciter la curiosité et créer la nouveauté.

A côté de ce mouvement essentiellement porté par des intérêts marketing, il y a aussi une volonté de créer la rupture. De dénicher l’innovation qui fera (ou pas) à la fois la différence et qui répondra aux attentes des coureurs.

Sur le terrain, le mouvement est clair ces dernières années. Plus que la performance pure, le coureur ordinaire est à la recherche d’un mélange entre confort absolu et l’envie d’embarquer avec lui les dernières technologies lui promettant d’aller glaner quelques secondes. Les marques s’activent pour répondre à cette demande et, sur base des dernières possibilités technologiques, proposer le modèle ultime.

Jusqu’à 3 ans de développement

Pour proposer cette chaussure qui fera la différence, le développement peut être long. Très long. Jusqu'à 3 ans par exemple dans le cas de la Flight Vectiv, la première chaussure de trail dotée d'une plaque avec fibre de carbone qui fut proposée au début de l'année 2021 par The North Face. Un concept sur lequel la marque spécialisée dans les activités de montagne planchait donc depuis 2018.

Aujourd'hui, The North Face travaille à une évolution complète de sa gamme Vectiv, qui s'articule autour de la Flight, de l'Infinite et de l'Enduris II. Avec la promesse de sortir une Flight Pro en 2023 que ses concepteurs, s'inspirant de certaines tendances du marché, n'ont pas peur de définir comme ce qui sera la "super shoes", soit le modèle ultime. Un modèle sur lequel la marque travaillait déjà au moment de sortir la Flight Vectiv en 2021. Cela témoigne de la durée de développement d'une chaussure…

©Luke Jarmey / The North Face

Des prototypes par dizaines

Ce temps, qui peut paraître extrêmement long pour une "simple chaussure", s’explique par un processus basé sur un jeu d’essais et d’erreurs. De l’esprit au terrain, tout est permis dans un premier temps.

Pour construire une nouvelle chaussure, les marques regardent évidemment ce que fait la concurrence. Et s'inspirent des retours, négatifs et positifs, sur leurs propres produits. "Pour la première Vectiv, il y a plusieurs points sur lesquels nous avons eu des retours et sur lesquels nous avons choisi de nous adapter", avoue-t-on par exemple du côté d'All Triangle, ce laboratoire de chaussures basé à Annecy où est née la première Vectiv.

Une semelle de Vaporfly soumise aux lois du trail

Pour innover, The North Face n'hésite pas à torturer et à découper ses chaussures dans tous les sens pour trouver la meilleure combinaison possible. Avec, en résultante, une multitude de prototypes. Plusieurs dizaines. Certains ne quittent jamais le stade du laboratoire, d’autres viennent répondre aux attentes spécifiques des athlètes de la marque et n’iront pas plus loin. Des prototypes qui sont soumis à tous les tests possibles via des machines qui mettent à l’épreuve les chaussures. A l’intérieur comme à l’extérieur. Et les athlètes qui représentent la marque usent ces prototypes sur plusieurs milliers de bornes au total pour y apporter leurs remarques avant une éventuelle commercialisation

"On a par exemple découpé la semelle d'une Vaporfly de Nike pour la coller à la structure d'une Vectiv", montre Alberto Gagno, category product manager chez The North Face. "Histoire de comprendre et de voir son fonctionnement lorsqu'on met une chaussure telle que celle-là sur des sentiers. Après 25 km, la semelle de cette chaussure hybride était complètement détruite."

Une manière de démontrer que ce qui peut fonctionner sur la route ne fait pas forcément sens pour la pratique du trail. Et de continuer à se creuser les méninges pour proposer ce qui, aux yeux des coureurs, serait "la chaussure ultime".