Départ et arrivée au pîed de la Tour Eiffel: la 44e édition des 20 km de Paris a lieu le dimanche 9 octobre

L’été donne souvent des idées. Parfois un peu folles sous la forme d’un pari par exemple. Personnel ou entre potes. Et si on courait les 20 kilomètres de Paris ? Chiche ? Et c’est parti !

Point numéro 1 : la date. Le dimanche 9 octobre. Départ et arrivée au pied de la Tour Eiffel. Il y a pire, non ?

Point numéro 2 : l’inscription. Rien de plus facile. Rendez-vous sur le site www.20KmParis.com.

Point numéro 3 : le parcours. Une « balade » dans la capitale française au départ de l’un des monuments les plus célèbres du monde. Après avoir longé les quais de Seine durant un kilomètre, bifurcation vers l’arc de Triomphe derrière lequel vous passez en empruntant l’avenue Foch, lieu d’arrivée habituel du…marathon. Direction le bois de Boulogne et ses larges allées dans lesquelles vous gambadez en passant par Auteuil (non loin de Roland Garros) pour rejoindre via la porte Molitor les quais de Seine. Longue ligne droite sous le pont Bir-Hakeim, le Trocadéro (coucou à la Tour Eiffel qui est de l’autre côté du fleuve), les tunnels (ça monte…) qui vous amènent au Grand Palais et au Pont Royal. Vous traversez la Seine quasiment nez-à-nez avec le Musée d’Orsay pour des derniers kilomètres avec la Tour Eiffel, ligne d’arrivée, qui vius nargue.

Tout au long de ce parcours à la fois historique et touristique, une vingtaine de fanfares et groupes musicaux donnent le tempo pour une ambiance très festive. De nombreux participants n’hésitent d’ailleurs pas à se déguiser.

Chaque année, un thème spécifique signe les 20 Km de Paris. L’édition 2022 a choisi l’espace (allô Thomas Pesquet ?) : courez en apesanteur ! Le rêve de tout runner : ne pas toucher sol…

De nombreux joggeurs belges débarquent à Paris pour cette belle manifestation car elle permet d’allier visite, cuisine française et sport dans un décor idyllique. Et sur un parcours qui permet aux plus ambitieux de réaliser un chrono, aux autres de s’en donner à cœur joie en en prenant plein la vue.

Vous trouverez tous les renseignements et le formulaire d'inscription sur www.20kmParis.com.

Rendez-vous au pied de la Tour Eiffel le dimanche 9 octobre. Les départs sont prévus en blocs selon votre temps de référence sur la distance. Cela vous permet de courir avec des joggeurs d’un niveau relativement équivalent.