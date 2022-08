Sierre-Zinal (ce samedi) : Jornet pour une 10e victoire, Maximilien Drion pour une course de rêve

Ce samedi (11h), départ de la 49e édition de Sierre-Zinal, course de montagne emblématique aussi appelée "la Course des cinq 4000". 31 km, 2200 mètres de montée, 1100 mètres de descente, quelque 6000 participants.

A deux semaines de son rendez-vous sur l’UTMB, Kilian Jornet visera un 10e succès (le premier date de... 2009). Côté féminin, la Suissesse Maude Mathijs visera le grand chelem avec un 4e succès consécutif.

Pour contrer l’Espagnol, on cite généralement trois catégories de coureurs :

Des traileurs confirmés : Robbie Simpson, Rémi Bonnet, Fred Tranchant... (Davide Magnini et Jonathan Albion sont finalement forfait),

Un marathonien rapide : le Français Chadli, 2h08’12 sur marathon, qui vient ici pour le plaisir, mais qui reste focus sur la qualification pour les Jeux de Paris 2024 sur marathon.

Et, surtout, les Africains. Sierre-Zinal a déjà été remportée deux fois par des coureurs du continent noir (Eticha en 96, Mamu en 2016). Cette année, un projet bien encadré par un préparateur espagnol, sponsorisé par Salomon entre autres, vise à amener plusieurs Kenyans au sommet de la course de montagne. On citera pour ce samedi Patrick Kipngeno (vainqueur récent à la montée du Nid d’Aigle et Thyon-Dixence), ainsi que son compatriote Philemon Kiriago.

Côté belge (près de 110 coureurs présents), on comptera surtout sur Maximilien Drion, Florent Caelen et Arnaud Maquet. Le premier cité, local de l'épreuve (il vit à l'année quasi sur le parcours), se dit préparé comme jamais pour une course qu'il a mis très haut sur la feuille de ses ambitions.

Pour ce qui est de nos femmes, Karen Van Proeyen (bronze au National 2022 – 2h36’ cette année sur marathon – récente 4e au scratch sur le trail de la Chouffe, à moins d’une minute du podium) et Vanja Cnops (34e femme au dernier Marathon du Mont Blanc) figurent sur la liste des inscrits.