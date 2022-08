Echappée Belle Belledonne: Jérôme Vanderschaeghe s'impose sur les 84 km (6140 D+)

La révolution en marche sur Sierre-Zinal (49e édition) : victoire du Kenya Mark Kangogo, Kilian Jornet 5e

Incroyable Sierre-Zinal. Une course au déroulement et au dénouement complètement fous, qui aura vu ce que l’on pressentait depuis ces dernier mois : les coureurs Africains sont là ! Ce samedi, la victoire est en effet allée au Kenyan Mark Kangogo. Mieux, le continent africain a placé 5 coureurs parmi les sept premiers et a également enlevé la mise chez les femmes avec Esther Chesang...