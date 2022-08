Réseau, terrain et accessibilité : le défi d’un ultra-trail télévisé

François d’Haene est l’invité de Vestiaire: "Kilian Jornet et moi, on se respecte et s’apprécie" (Podcast 3/3)

L’ultra-traileur français va remettre en jeu son titre sur la Hardrock 100 à la mi-juillet. Avec, face à lui, la présence de Kilian Jornet pour un duel auquel on n’a plus assisté depuis l’UTMB 2017