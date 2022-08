La Belgique 6e nation la plus représentée à l'UTMB: les chiffres de l'édition 2022

Le milieu de l'ultra-trail a le regard tourné vers Chamonix cette semaine. Vendredi s'élancera la 19e édition de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB), grand-messe annuelle de l'ultra avec, en tête d'affiche, Kilian Jornet qui tentera d'aller chercher un quatrième succès.

L'UTMB, c'est aussi six autres épreuves (en plus des formats réservés aux jeunes) qui, au total, réunissent 11284 participants (plus 315 sur les courses jeunes - YCC). Parmi eux, 2248 dames, soit environ 20% du peloton.

Au sein de cette masse venue des quatre coins du monde, la Belgique confirme son intérêt pour la montagne et l'UTMB. Plus de 250 Belges sont ainsi engagés sur l'une des épreuves (2,3%). Cela fait de notre pays le sixième pays le plus représenté, loin devant les Pays-Bas par exemple (89 participants), le Japon (187) ou encore l'Allemagne (185)

Les participants par pays

France: 4506 (39.9%)

Espagne: 1215 (10.8%)

Grande Bretagne: 781 (6.9%)

Italie: 658 (5.8%)

USA: 513 (4.5%)

Suisse: 297 (2.6%)

Belgique: 254 (2.3%)

Pologne: 189 (1.7%)

Portugal: 188 (1.7%)

Japon: 187 (1.7%)

Allemagne: 185 (1.6%)

Les différentes courses et les horaires

UTMB (Ultra-Trail du Mont-Blanc)

Distance: 171 km et 10000 mètres de D+ depuis Chamonix

Départ: vendredi 26 août à Chamonix

19e édition

CCC (Courmayeur-Champex-Chamonix)

Distance: 100 km et 6100 D+

Départ: vendredi 26 août à 9h depuis Courmayeur

16e édition

TDS (Sur les Traces des Ducs de Savoie)

Distance: 145 km et 9100 D+

Départ: mardi 23 août à minuit depuis Courmayeur

12e édition

OCC (Orsières-Champex-Chamonix)

Distance: 55 km et 3500 D+

Départ: jeudi 25 août à 8h15 depuis Orsières

8e édition

MCC (Martigny-Combe - Chamonix)

Distance: 40 km et 2300 D+

Départ: Lundi 22 août à 10h à Martigny-Combe

4e édition

ETC (Experience Trail Courmayeur)

Distance: 15 km et 1300 D+

Départ: Mardi 23 août à 14h depuis Courmayeur

1re édition

PTL (Petite Trotte à Léon)

Distance: 300 km et 25000 D+

Départ: Lundi 22 août à 8h

14e édition

Course en autonomie complète par équipe de 2 ou 3.

©UTMB





Nombre de participants par course

UTMB > 2792

CCC > 2358

TDS > 2038

OCC > 1766

MCC > 1224

ETC > 1001

YCC > 315

PTL > 105

La liste des Belges engagés sur les courses de l'UTMB 2022

UTMB

Guillaume DENEFFE

Jelle JANSE

Jurgen HENDRICKX

Pieter DE NEVE

Stieven GALLE

Yannick ESCOFIER

Toufik DRISSI

Céline DISPAS

Tim VAN DEN BROECK

Thibaut FRANÇOIS

Didier CARELS

Barbara PLOVIER

Régis LEROY

Luc STEENS

Tom DE BEUKELAER

Cédric DODRIMONT

Willem PUT

Ivan VAN EETVELT

Jan VAN GILS

Laurent ZANIER

Diederik VANDENEEDE

Francois DECAMPS

Chris BEVERNAEGIE

David HAESAERT

Joachim ANNEESSENS

Charles DE GROOTE

Dennis DIERENS

Christophe SPELMANS

Grégory TOUCHEQUE

Andy LENOIR

Olivier BOEN

Maxime TOUSSAINT

Bruno BEULEN

Raphael DACO

Olivier LANGELEZ

Laurent AMOND

Pascal MASSART

Pierre DELAPLACE

Frederic MOMMENS

Wim SCHACHT

CCC

Dominique VAN MECHGELEN

Rémy GARDIER

Xavier DIEPART

Fedrik VANCRAEYNEST

Vincent SIRINGO

Christophe GRIFGNEE

Aron VERHAEGHE

Karel DEWAELE

Niels BLINDEMAN

Dimitri BONGERS

Sébastien BURETTE

Nick CUSSENEERS

Geoffrey DE BILDERLING

Simon PAQUAY

Didrik PINTE

Blaise DEBAY

Jo PLAETE

Xavier MAGONETTE

Hugues LAMBION

Bertrand CHAVANNE

Dave MAES

Jeroen VANDOORNE

Jonathan KLAUER

Frederic LEGROS

Alexandre ZAMPIERI

Julien GEUSE

Grégory SPRANGHERS

Koen JACOBS

Frédéric LAMORT

Céline MASSON

Tom VAN CUYCK

Johan FASTREZ

Maaike ORTIBUS

Eric DE MAESSCHALCK

Jean Noel GOSSELAIN

Ken FONCÉ

Michel LAMBORELLE

Folke LEMAITRE

Steven JANSSENS

Cédric VANDERBECQ

Luc HELLA

Brice COHEN-SABBAN

Gilles CONSTANT

Pierre CHARLOT

Steven PEETERS

Benjamin FAMEREE

Sebastien SPANNEUT

Jonathan BLONDEEL

Raphaël CHAIDRON

Tijl GOYVAERTS

Steven DIERICKX

Fabian BAILLY

Christophe KONINGS

Eric LORPHÈVRE

Wess PEETERS

Frederic VANDENHEULE

Vincent DODEMONT

Benoît DECLEVE

Philip DE HERDT

Christophe STROOBANT



TDS

Gaelle LECOQ

Karen GORISSEN

Damien LIBERT

Pieter-Jan BRUGGEMAN

Lode THEUNYNCK

Louise LOOP

Régis CORNET

Nicolas RADERMECKER

Pierre-Yves DU BOIS

Karen DEBIE

Lucas JODOGNE

Guillaume NAVEAU

Michiel STEENSELS

Jerome LAUNOIS

Ambroise ROMNÉE

Pol-Henri COTTIN

Nicolas DELESENNE

Bohdan LAMON

Cédric GUIOT

Geoffrey MASSEZ

Jeroen NOLLET

Jérôme GERARD

Raf SOMERS

Pascale MATHONET

Fabian FERRETTI

Yves MOREAU

Bertrand CATOIR

Boris MOULET

Stijn VAN VRECKEM

Nicolas SLEGERS

Sander BOOM

Andi CROMBEZ

Antoine CHARLES

Benoit KRIER

Olivier DEFECHEREUX

Bernard BIHAIN

Quentin LAMBILLON

Dominique JAMIN

Christophe LAFFINEUSE

Yves LUYENS

Bertrand ROCOUR

Theo LEROY

Yannick DUCARME

Benjamin SCHRAUWEN

Olivier VANDERHAEGE

Samuel DISTEQUE

Filip TOP

Xavier ETIENNE

Erik VANDE WEIJER

Luc BONTEMPS

Bernard BOSKIN

Michaël SACRÉ

Stany KOLENDA

Nathalie KIRICZUK

David COLSON

Laurent EGO

Pietjan VANDOOREN



OCC

Sébastien CARABIN

Felix SYFER

Arne HEIRBAUT

Hugo RALET

Jérôme QUÉTIN

Marc BREUER

Pierre NIZET

Jonathan PASQUASY

Thomas BEIRNAERT

Gael HENNAU

Emmanuel VAN ACKER

Astrid VAN CLEEF

Arnaud ROSSION

Nicolas COLLIGNON

Wouter DEBAERE

Stef HEYLEN

Steve SZUSTAK

Logan LACROIX

Jimmy VANDIERENDONCK

Jean-François PATTE

Réginald POLMANS

Thierry JAMMES

Miguel COQU

Brigitte DEMOULIN

Nicolas HOST

Kjell VANDENBOSSCHE

Bruno RASKIN

Alain BERTHET

Laurent LEJEUNE

Mathieu UYTTENDAELE

Nicolas MARCQ

Grégory BOURGARD

Dimitri DE WOLF

Stefaan GOVAERT

Thibaut MUYLKENS

Ludivine FISSE

David ZARUK

Emeline MASSIN

Olivier MICHEL

Frederic ELSEN

Sylvie DERRE

Jan KINDT

Christian SENEN

Laurent SABRE

Valérie ROMAIN

Dave REMUE

Myriam NOIRET



MCC

Gert THEUNIS

Patrick VANIERSCHOT

Muriel PLAINCHAMP

Stéphane VAN HECKE

Julie MERTENS

Kristin SCHOPPHOFF

Pierre Louis VANDEN BULCK

Axel SCHOPPHOFF

Vincent LIENARD

Jean NESLANY

Thierry VANDERBREETSTRAETEN

Aurélie ARETS

Farah LABED

Christophe LAURENT

Christian MALARDEAU



ETC

Maximilien DRION DU CHAPOIS

Nicola BUCCI

Renan GOSSIAUX

Jeremy PORRINI

Annabelle HONDEQUIN

Jelle DEBOUVER

Gaëlle CRINE

Alexia SOHET

Christof DE SCHAEPMEESTER

Dina PETIT

Isabelle MARTIN

Nathalie HUTTEAU

Maxime VANHOLLEBEKE

Thierry WALLEMACQ

Annabelle BONHOMME

Charlotte COTTON

Dorine DRUMMEN

Lisa GEYBELS

Florence GOFFINET

Isabelle HOUILLET

Laurence LIMET

Sarah SCHRAUWEN

Melissa SKA

Jolien VERMEULEN

Thierry CHANTRAINE

Laurent CLOQUET

Etienne GONSETTE

Gery LEFEBVRE

Luc MOULIN

Mathieu VANCAMP

Vincent VANDEVELDE



PTL

Equipe A votre santé (Gérald PRICKARTZ, Vincent DAELEN)

Equipe Abakus (Stéphan BERO | Olivier DAWIRS)

Equipe M&M (Emmanuel BORTOLOTTI, Martin JOASSART)



YCC