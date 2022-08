UTMB Mont-Blanc 2022 : décès d’un coureur sur l'une des épreuves

Le coup d'envoi de la semaine UTMB a été donné ce lundi, avec notamment la PTL (La Petite Trotte à Léon), une épreuve de 300 km et 25000 D+ autour du Mont-Blanc, en autonomie complète par équipe de 2 ou 3.

Une course marquée par un tragique accident. Le comité de course de l’UTMB Mont-Blanc a confirmé ce mardi matin avoir été informé qu’un coureur de la PTL avait été victime d’un accident à proximité du Refuge de Plan Glacier. Le coureur empruntait avec son équipe l’itinéraire officiel, balisé en permanence et équipé, entre le col de Tricot et le Refuge de Plan Glacier. L’équipe de secours héliportée s’est rendue sur place et a confirmé le décès.

Le coureur impliqué dans l’accident est de nationalité brésilienne.

En 2021, les épreuves de l'UTMB avaient déjà été marquées par le décès d'un coureur tchèque sur la TDS (145 km et 9100 mètres de D+)