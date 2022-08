Déjà un podium belge à l'UTMB : Maximilien Drion troisième de l'ETC (15 km)

Sur la TDS remportée par le Français Ludovic Pommeret, Damien Libert a pris la 63e place et Karen Goerissen la 25e chez les dames.

Quinze kilomètres pour 1300 mètres de dénivelé autour de Courmayeur : tel était ce mardi le menu de la dernière venue des courses composant désormais le programme UTMB.

774 coureurs à l'arrivée et, au final, un beau podium pour notre compatriote Maximilien Drion (1h26'17), troisième derrière l'Espagnol Jan Margarit Solé (1h24'05) et le Japonais Ruy Ueda (1h24'52). Une (petite) consolation pour Drion, notre récent champion d'Europe de trail fort déçu après le dernier Sierre-Zinal, course où il était passé à côté de son objectif fixé à un chrono sous les 2h40'.

Dans les autres courses qui ont déjà démarré, Damien Libert s'est classé 63e de la TDS (145 km/9100 D+), tandis que chez les femmes Karen Goerissen prenait le 151e rang au scratch en 30h53 (25e femme). Une épreuve remportée par le Français Ludovic Pommeret, confirmant, à 47 ans, qu'il faut encore avec lui pour briller sur les plus grands ultras de la planète trail.

Pour ce qui est de la PTL, nos compatriotes Stephan Bero et Olivier Dawirs étaient toujours en deuxième position derrière les frères suisses Gabioud ce mercredi matin après deux jours de course. Pour rappel, Stephan Bero avait enlevé l'épreuve avec sa compagne Isabelle Ost en 2015.

Classement TDS (149 km, 9100 m d, 1774 partants) : 1. Ludovic Pommeret (Fra), 18h37 ;... ; 13e (1re femme) : MartinaValmassai (Ita), 22h42'