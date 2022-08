Ludovic Pommeret, vainqueur de la TDS (UTMB): "Je n’ai pas grand-chose à prouver"

Ludovic Pommeret, quatrième de l’UTMB en 2021, s’est imposé à nouveau sur la TDS (145km et 9100m mètres de D+) ce mardi, bouclant l'épreuve en 18h37. Il s'agit pour lui d'une deuxième victoire sur

Vainqueur de l'UTMB en 2016, le Français a confirmé sa formidable capacité à gérer une épreuve de longue distance et, à 47 ans, prouve qu'il faut encore compter avec lui sur les ultras les plus réputés de la planète. Parti prudemment jusqu’au col Checrouit où il pointait à la 25e position, Ludovic Pommeret a remonté un à un les coureurs à partir de la base vie de Beaufort au kilomètre 93. Le Savoyard a terminé la course avec seulement 6 minutes de repos au compteur, une sacrée performance pour l’un des coureurs les plus expérimentés du circuit.

"Je n'ai pas de pression, ça n'est pas mon boulot, je n'ai pas grand-chose à prouver. J'ai passé de bonnes nuits avant, c'est assez rare", a-t-il confié après un moment riche en émotions entouré de sa famille. "Dans les motivations, il y a la famille, la famille qui est présente et la famille qui est partie aussi. Pour la prépa, j'ai un bon coach, ma femme m'a aidé avec une reco UTMB et TDS dans la même semaine. Elle m'a dit, je n'ai pas fait 145 kilomètres pour rien, tu ne lâches rien, tu y vas."

Une première pour l’Italienne Martina Valmassoi: "Heureuse de pouvoir m'asseoir"

Chez les féminines, l’Italienne Martina Valmassoi l’a emporté sur cette épreuve, en 22h42. Martina Valmassoi continue ainsi sur sa lancée après ses récentes victoires sur différentes formats (KV, 20K, 50K) en Italie.

"Je me sens bien, je suis heureuse de m’asseoir sur une chaise, j’ai essayé de ne pas trop m’asseoir aux ravitaillements parce qu’après je ne repars plus. J’avais des moments où je me disais, pourquoi je fais ça ? Courtney Dauwalter serait fière de moi, je suis allée chercher loin dans mes ressources physiques et mentales. Aujourd’hui, je me sentais assez détendue même si je me suis perdue deux fois. Tu ne sais jamais trop où la deuxième se situe, les jambes avaient du mal avec les descentes. Aux Contamines, j’ai demandé avec beaucoup de ferveur, où est la seconde ! Je savais que je n’allais pas courir plus vite la dernière partie."

