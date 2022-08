Pau Capell veut boucler l'UTMB en moins de 20 heures: "J'ai tellement appris au Kenya"

Pau Capell, aux côtés de Kilian Jornet ou de l'Américain Jim Walmsley, fait partie des favoris de l'édition 2022 de l'UTMB qui s'élancera ce vendredi soir (18h30) depuis Chamonix. Lauréat en 2019 en un chrono de 20h19, l'Espagnol rêve depuis de passer sous les 20 heures sur la même trace.

Après une tentative non réussie en off en 2020 durant la période Covid, il s'alignera ce vendredi avec le même objectif dans la tête, avec comme arme une plus grande expérience sur ce parcours.

Pour aller gagner 19 minutes, l'athlète du team The North Face a choisi d'aller s'entraîner en altidude à Iten, au Kenya. Reconnu comme le berceau de la course à pied et perché à 2400 mètres d’altitude, Iten a fait naître plusieurs des coureurs les plus rapides du monde.

"J'ai tellement appris en peu de temps. Pas seulement sur de questions de vitesse et de technique. Pour les athlètes kényans, s'entraîner ensemble est primordial pour se pousser mutuellement vers le haut et s'entraider. Ils sont vos amis à l'entraînement et vos concurrents pendant les courses. Je pense que c'est un point sur lequel nous devrions nous pencher en Europe", confie-t-il avant de se lancer à l'assaut de l'UTMB et de tenter de mener à bien le projet Pau's Road to Breaking 20. "Il y a beaucoup de choses que j'ai retenu et que je compte bien ajuster à mon entraînement. J'espère que cela se verra cette année sur l'UTMB."

©Mathis Dumas