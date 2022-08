Un Belge pulvérise le record du monde du déca-triathlon

Pour réussir à terminer un triathlon, il faut déjà avoir une très bonne condition physique. C'est encore plus le cas lors d'un Ironman et ses 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied. Imaginez alors pour boucler un déca-triathlon, qui consiste à reproduire un Ironman dix fois consécutives... En tout, les participants doivent parcourir 38 km à la nage, 1800 km de vélo et 421,91 km à pied.

Depuis peu, c'est un Belge qui détient le record du monde de cette discipline titanesque : Kenneth Vanthuyne. Il a réussi son exploit en 182 heures, 43 minutes et 43 secondes lors d'une compétition en Suisse, comme le révèle la RTBF. Cela équivaut à pratiquement huit jours d'efforts ininterrompus. Il a ainsi explosé le précédent record de la discipline de plus de sept heures.

Novice de la discipline, Kenneth Vanthuyne ne pensait pas réussir un tel exploit : "J'avais déjà fait quelques doubles mais ce n'est pas la même chose que le déca", a-t-il confié à nos confrères du service public, "quand je suis parti, je ne pensais pas le podium réaliste donc je suis évidemment très content."