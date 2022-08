UTMB: Kilian Jornet sera bien au départ de la 19e édition

Kilian Jornet, triple vainqueur de l'UTMB, avait laissé plané le doute en milieu de semaine. L'Espagnol, grand favori de l'édition 2022, avait révélé avoir été testé positif au Covid il y a peu, sans préciser de date. Tout juste a-t-il indiqué qu'il était asymptomatique.

Mais le récent vainqueur de la Hardrock 100 sera bien aux côtés de l'Américain Jim Walmsley et de son compatriote Pau Capell au départ à Chamonix sur le coup de 18h. Il s'est en effet présenté normalement, avec un masque sur le visage, au contrôle matériel obligatoire. Et il l'a confirmé dans la foulée sur Instagram en évoquant sa course.