Enorme performance de Guillaume Deneffe (15e à l'UTMB): "J'en rêvais depuis tellement longtemps"

Bien moins avantagée que tous les pays représentés dans le top 20 de cette 19e édition de l'UTMB, où l'on retrouve des Américans (6194 m), des Français (4810 m), des Espagnols (3482 m), voire des Britanniques (1345 m).

Les top résultats sur cette course mythique étaient plus que rares jusqu'ici. Le meilleur d'entre eux était une 39e place en 2005 (Bernard Godon). Après, on pouvait encore citer le 64e rang d'Olivier Van Gulck l'an dernier et le 78e de Wim Bastiaens en 2019.

Ce qu'a fait ce samedi le Remoucastrien (comme Philippe Gilbert...) originaire de Houyet est donc énorme. Quinzième en 22h40'. En laissant derrière lui des pointures de la spécialité comme Pau Capell, Julien Chorrier, Sylvain Court, Guillaume Deneffe est monté de plusieurs crans sur une course...

"Chaque fois que je dépassais une tête connue, quelqu'un théoriquement plus fort que moi, je ne comprenais pas trop ce qu'il se passait", nous expliquait-il sur la ligne d'arrivée. Mais comme je suivais mon plan de bataille et que je respectais les chronos programmés, je ne ralentissais pas..."

Avant cet UTMB, Deneffe nous avait confié qu'il allait enfin disputer la course de sa vie, celle à laquelle il rêvait depuis tellement longtemps et pour laquelle il consacrait tous ses entraînements depuis des mois. Pour laquelle il était parti plusieurs fois en montagne cette année pour se préparer. "Au départ, j'ai profité comme un enfant, j'étais heureux", reprenait-il. "Du doute en course? Pas vraiment. J'ai eu trois coups de mou, avec la tête qui tournait, mais des gels à la caféine m'ont permis de passer au travers. Après, je suis resté concentré et lucide pour remonter au classement (85e au premier pointage, 37e à Courmayeur pour la première base de vie, 23e pour la 2e à Champex). Et sur la fin, lorsque j'ai vu qu'un top 15 était possible, j'ai donné tout ce que j'avais pour toucher ce rêve..."