UTMB 2022: Jim Walmsley leader après la nuit, Kilian Jornet n'a pas dit son dernier mot (DIRECT VIDÉO)

La 19e édition de l'UTMB a débuté ce vendredi soir à Chamonix. Au menu 171 km autour du Mont-Blanc, pour 10000 mètres de dénivelé positif.

Pour succéder à François D'Haene, victorieux en 2021, trois favoris: l'Espagnol Kilian Jornet, l'Américain Jim Walmsley qui rêve d'un premier succès et l'Espagnol Pau Capell.

À 8h (Champex-Lac - 126 km), l'Américain Jim Walmsley était en tête après la nuit et 14 heures de course. Après un départ prudent, il a attaqué à Saint-Gervais et a passé la nuit en tête. Il devance Kilian Jornet d'un petit quart d'heure. Le Catalan, triple vainqueur, semble retrouver de l'énergie après un petit passage à vide. Le Français Matthieu Blanchard, déjà 3e en 2021, occupe la dernière place du podium, juste derrière le Catalan. Chez les dames, la Canadienne Marianne Hogan mène devant Katie Schide et Kaytlyn Gerin.