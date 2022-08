UTMB: Xavier Diépart, 1er Belge et 3e de sa catégorie sur une CCC ultra-rapide: "Le trail connait le même phénomène que le triathlon jadis"

La course OCC (100 km et 6100 D+) a été marquée par une course ultra-rapide remportée par le Suédois Petter Enddahl.

Journée de record, vendredi sur la CCC (100 km, 6100 d+). Les 2700 partants de l'UTMB venaient à peine de quitter Chamonix que déboulait déjà le Suédois Petter Enddahl (28 ans, ancien skieur de fond de haut niveau, 3e de l'OCC en 2021) pour s'imposer en moins de 10 heures (9h53). Record battu de 26 minutes et, surtout, une course remportée pour la première fois à plus de 10 km/h (10,01).

Plus tard, au 49e rang, arrivait Xavier Diépart. Premier Belge et, surtout, avec une belle 3e place dans la catégorie des 40-44 ans. Exactement la même place que l'an dernier, mais un chrono amélioré de plus de 3/4 d'heure pour le coureur de la région de Spa (12h26' contre 13h13').

"Je suis content du chrono, aussi parce qu'il correspond à mes prévisions (12h30) d'avant-course", nous expliquait-il sur la ligne d'arrivée, accueilli par Sebastien Carabin qui avait disputé en semaine l'OCC (et qui samedi s'est offert 100 bornes de VTT autour des ravitos de la course de son ami). "Par contre, j'espérais mieux au niveau place. C'est tout de même le signe que le niveau monte. Cela me rappelle les premiers temps du triathlon. Moi, j'ai commencé ce sport après avoir longtemps joué au tennis. A l'époque, on voyait surtout venir d'excellents nageurs sur le triathlon. Ils essayaient de se débrouiller sur les deux autres sports. Puis, peu à peu, des jeunes ont commencé directement sur le triathlon comme premier sport. Et là, le triathlon a fait un bond en avant. En trail, cela devient pareil, avec une génération actuelle qui, bien souvent, a démarré par le trail. Ce sont surtout les grosses marques qui ont été chercher des jeunes prometteurs et qui les ont formés."

Pour en revenir à sa course, Xavier Diépart a une nouvelle fois connu des soucis avec l'altitude.

"J'ai eu trois gros coups de mou ici et c'est chaque fois arrivé autour des 2000 mètres", constatait-il. "J'avais eu la même chose l'an dernier. Physiologiquement, je ne suis sans doute pas fait pour aller haut en montagne. Mais bon, j'ai serré les dents, me disant chaque fois que cela allait passer, puisque c'était passé l'an dernier..."

