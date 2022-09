260 km et 10000 mètres de D+ en 40h: Courtney Dauwalter s'offre un nouveau record sur la trace du Collegiate Loop

L'Américaine Courtney Dauwalter, qui était double tenante du titre avant l'édition 2022, ne s'est pas alignée sur l'UTMB cette année. C'est que la récente lauréate de la Hardrok 100 avait un autre projet en tête: celui de venir à bout du Collegiate Loop, une trace du mythique Colorada Trail de 260 kilomètres pour 10058 mètres de D+.

Et Courtney Dauwalter, 37 ans, n'a pas trainé en chemin. En 40 heures et 14 minutes, elle a signé un nouveau FKT (Fastest known time) sur cette trace. Aucune femme ni aucun homme n'avait jamais été aussi vite pour boucler ce sentier.

Le précédent record appartenait, côté féminin, à Annie Hughes (61h19) et, côté masculin, à Nick Pedatella (46h46). Dans les cas, celle qui a terminé 7e au scratch de l'UTMB 2021 a donc explosé le record.

Courtney Dauwalter sera présente sur la Diagonale des Fous (du 20 au 23 octobre prochain).