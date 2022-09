Mathieu Blanchard, 2e de l'UTMB: "J’ai commencé l’ultra-trail en 2017 seulement"

Troisième en 2021, deuxième en 2022, le Français Mathieu Blanchard, 35 ans, a tout du futur vainqueur de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc. Avec un chrono de 19h54.50 cette année, celui qui était connu pour avoir participé à Koh-Lanta avant de se faire un nom sur les sentiers a tout simplement réalisé la deuxième meilleure performance de l'histoire sur les 171 km et 10000 mètres de D+ autour du Mont-Blanc. Sans la gestion exceptionnelle de Kilian Jornet (19h49), Mathieu Blanchard aurait d'ores et déjà été le successeur de François D'Haene, quadruple lauréat à Chamonix.

"Terminer l'UTMB en moins de 20 heures est incroyable. J'étais arrivé à Chamonix très confiant car je m'étais entraîné plus dur que jamais", analyse-t-il. "J'ai commencé l'ultra-trail en 2017 seulement. J'améliore mon entraînement et je fais davantage de kilomètres chaque année. On ne peut pas savoir si on aura un jour la chance dans notre vie d'affronter Kilian comme ça, alors je me suis dit "C'est le jour J et je vais tout donner. Si je me plante, je me plante, mais je dois saisir cette chance.""

Comme en 2021, Mathieu Blanchard s’est attaqué à l’UTMB avec une stratégie bien définie : être moins de 15 minutes derrière les coureurs en tête après 126 km à Champex-Lac, en Suisse.

"Quand j'y suis arrivé, j'étais 15'01 derrière Jim Walmsley (NdlR: en première position), donc c'était parfait", ajoute-t-il.

Plus d'1h15 de mieux qu'en 2021

Ayant terminé l'UTMB en 21h12 l'année dernière, Mathieu Blanchard avait écrit tous ses temps intermédiaires sur son bras avant la course avec l'espoir de passer sous la barre des 21 heures. "Je connais la course maintenant, et je me suis dit que si je pouvais enlever 20 minutes à mon temps, je pourrais peut-être l'emporter. Mais dans un ultra, tout dépend des autres coureurs."

Et cet autre coureur, c'était Kilian Jornet! Après avoir rattrapé Jim Walmsley sur le chemin du retour en France depuis la Suisse, l’Espagnol et le Français étaient au coude-à-coude, Kilian Jornet prenant de l’avance dans les montées et Mathieu Blanchard reprenant l’avantage dans les descentes.

©UTMB

En fin de compte, les deux hommes sont donc devenus les deux premiers trailers de l’histoire de l’UTMB à casser la barre symbolique des 20 heures.