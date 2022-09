Un record à la loupe: les données derrière la performance de Kilian Jornet sur l'UTMB

Coros a dévoilé les données enregistrées au poignet du nouveau recordman du parcours UTMB, pendant mais également avant la course. Des données qui indiquent comment le Catalan s'est accordé un temps de récupération relatif durant la course avant de placer une attaque décisive dans la montée vers la Tête aux Vents

Depuis 2003, l'Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) est reconnu comme l'une des plus grandes courses d'ultra-marathon au monde. Depuis sa création, personne n'a couru l'itinéraire autour du Mont Blanc plus vite que Kilian Jornet, ces 26 et 27 août 2022. Avec un temps de 19:49:30, Kilian Jornet a non seulement établi un nouveau record, mais s'est également imposé comme le deuxième homme à avoir remporté l'UTMB quatre fois, à égalité avec François D'Haene.

Avec de telles performances, il est forcément intéressant d'analyser les données d'entraînement et de course de Kilian Jornet. C'est ce qu'a dévoilé la marque Coros, qui équipe désormais le Catalan qui court avec une Apex Pro.

Ces données démontrent comment le début de course, marqué par le rythme soutenu imposé par Jim Walmsley, fut intense. Avant que Kilian Jornet ne décide volontairement de le laisser filer pour s'accorder une récupération relative qui lui a au final permis de placer une attaque décisive dans la dernière difficulté. Avec un rythme ajusté enregistré par Coros (comme s'il était en situation de course sur du plat) de 3'21 par kilomètre à ce moment, alors que le Catalan avait plus de 150 kilomètres dans les jambes

Voici l'analyse détaillée.

Avant l'UTMB

Condition physique de base

La condition physique de base de Kilian Jornet se situe clairement dans une fourchette de 150 à 170 pendant l’entraînement et la préparation aux événements majeurs. Il a atteint un pic de 175 le 1er août avant d’entamer une lente décrue vers l’UTMB. Au final, Kilian a commencé l’UTMB avec une condition physique de base de 149 et une fatigue de 29. Soit une diminution remarquable.

©Coros

Intensités d'entraînement

La majorité du temps d’entraînement de Kilian Jornet est consacrée à l’endurance et à la puissance aérobie (zones 1 et 2). Pour les courses de longue distance, c’est la focalisation qu'il faut avoir. En plus de cela, Kilian Jornet mélange des jours d’intensité plus élevée afin de maintenir une VO2 forte et une capacité à se surpasser si nécessaire.

©Coros

Entraînement en altitude

Kilian Jornet a enregistré une moyenne de 75-150 m/km de dénivelé pendant son dernier bloc d’entraînement de quatre semaines. Non seulement il s’entraînait dans les zones appropriées, mais il développait également sa force musculaire!

©Coros

Son record sur l'UTMB

Lorsque l’on analyse le nouveau record UTMB de Kilian Jornet sur l'UTMB, quelques éléments sautent aux yeux. Tout d’abord, l’évolution de la fréquence cardiaque de Kilian est étonnante.

Les premières 11 heures et 30 minutes se sont avérées être les plus difficiles. Pendant cette période, Kilian a atteint une moyenne de 143 bpm et a passé plus d’une heure dans sa zone de puissance aérobie (zone 2). Ensuite, même avec une fréquence cardiaque réduite, Kilian a été capable de maintenir son rythme ajusté et d’augmenter sa cadence si nécessaire.

©Coros

Un effort qui peut être décomposé autour des segments clés du parcours

Départ pour Les Contamines Montjoie: Kilian Jornet a couru à une fréquence cardiaque dans sa zone de seuil (166-177) pendant une partie de ce segment. Cela n'est pas tenable pour des durées supérieures à 3 heures. Un pari stratégique énorme avec ses risques et ses bénéfices potentielles.





Les Contamines Montjoie – Col De La Seigne: Kilian Jornet a réduit sa fréquence cardiaque, mais il fonctionnait toujours à un niveau élevé. Tout temps passé au-dessus de l'endurance aérobie pour les épreuves d'ultra est considéré comme risqué. Kilian a alterné entre l'endurance aérobie et la puissance aérobie pendant ces 30 km. L'objectif étant de rester avec le leader, cette tactique commençait à le mettre dans le rouge d'un point de vue physiologique.





Col De La Seigne – Courmayeur : Alors que la course se jouait jusqu'à présent entre Kilian Kilian et l'Américain Jim Walmsley, le Français Mathieu Blanchard a adopté une stratégie différente. Blanchard a adopté un rythme plus conservateur et accusait un retard de 16 minutes et 32 secondes sur Kilian au kilomètre 81.





Courmayeur – Grand Col Ferret: C'est sur ce segment que Kilian Jornet a dû laisser filer Walmsley. L'effort était beaucoup trop élevé pendant trop longtemps et le Catalan a pris la décision de le réduire. Même en courant dans les montées, il a pu réduire sa fréquence cardiaque et s'assurer qu'il avait la capacité de finir. C'est la fréquence cardiaque moyenne la plus basse de Kilian Jornet jusqu'à ce moment du parcours.





Grand Col Ferret – Champex Lac: En considérant ce segment comme sa partie de récupération de la course, Kilian Jornet a obtenu la fréquence cardiaque moyenne la plus basse (119bpm). Cette tactique s'est avérée cruciale dans son effort pour les 53,5 derniers kilomètres.





Champex Lac – Trient: Kilian Jornet a remonté sa fréquence cardiaque à une moyenne de 125 pour cette section. Le rythme a baissé pour tous les coureurs, mais les niveaux d'effort ont augmenté car il y a un nouveau concurrent qui pousse Kilian Jornet a accéléré.





Trient – La Tête Aux Vents: Voici l'attaque décisive, démontrée par ses données. Kilian Jornet a attaqué pendant une heure en courant souvent à un rythme supérieur à 20 min au 5 kilomètres. Pendant son attaque, l'Espagnol a même atteint un rythme ajusté maximal de 3:21/km. En d'autres termes, après avoir couru 151 kilomètres, Kilian a attaqué à une allure de 16:45 au 5 km. C'est incroyable ce qu'il a pu faire compte tenu de la façon dont se sont déroulés les 80 premiers kilomètres de cette course.





La Tete Aux Vents – Arrivée: Avec un rythme ajusté de 9:27/km, c'est la partie la plus lente de la course pour Kilian. Ayant dépensé toute son énergie dans son attaque décisive, on peut comprendre qu'il n'y avait plus rien dans le réservoir. Il a parfaitement calculé son coup lors de la section précédente et a pu gérer son effort jusqu'à l'arrivée.