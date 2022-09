Wildstrubel: un nouveau venu qui veut se faire une place dans le calendrier du trail européen

Wildstrubel, du nom de ce sommet du massif des Alpes bernoises culminant à 3244 m d'altitude, est un des nouveaux événements étiquetés UTMB, intégrant le circuit UTMB World Series. C'est d'ailleurs la toute première édition de ce trail qui a pour centre névralgique la station de Crans-Montana, dans le Valais, et qui se tient à partir de ce vendredi. Au coeur des Alpes suisses et avec ses parcours difficiles, l'événement présente bien des atouts pour devenir un classique du calendrier du trail européen. Il devra cependant s'imposer pour perdurer, tant l'offre ultra grandit dans cette région de Suisse avec, en quelques semaines, le Trail Verbier-Saint-Bernard, le SwissPeaks et, désormais, le Wildstrubel, pour ne parler que de ceux-là.

Dans le décor des Alpes valaisannes et bernoises, les participants devraient en tout cas apprécier l'environnement montagnard composé de glaciers, de pâturages fleuris, des lacs et villages de l'une des régions les plus préservées d'Europe centrale alors que l'été cède sa place à l'automne.

Un quadruple finisher de l'UTMB aux commandes

La course majeure de l'événement, la Wild 108 (avec 5700 D+), propose un parcours autour du massif et du glacier de la Plaine Morte, traverse deux cantons (Berne et Valais) avec comme point de départ (vendredi) et d'arrivée la station de de Crans-Montana.

L'événement propose également un 50 km (2500 D+) qui débute samedi dans le village alpin d'Adelboden, où les coureurs affronteront la piste de ski de Chuenisbärgli avant d'emprunter la célèbre Via Alpina.

Le défi le plus court, quant à lui, est le Wild 25. Celui-ci part de Loèche-les-Bains et propose ce que les organisateurs décrivent comme un "condensé" de l'ambiance valaisanne à travers les alpages et les sentiers forestiers au milieu de vues à couper le souffle et avec 1.150 mètres de dénivelé positif.

©UTMB

"Aujourd'hui, j'ai moins de temps pour m'entraîner, donc je cours moins d'ultra", indique Ryan Baumann, directeur de course qui est aussi un coureur de trail running très expérimenté et qui a terminé quatre fois l'UTMB Mont-Blanc. "Mais en tant que directeur de course, je suis capable de partager cette expérience avec d'autres coureurs et de voir ces émotions dans les yeux des coureurs. Il y a une grande variété de paysages ici. C'est une course très attractive et très accessible. On peut se retrouver dans des cols très sauvages puis, une demi-heure plus tard, dans un village alpin comme Adelboden. Puis, tout d'un coup, vous vous retrouvez à nouveau en pleine nature. Je pense que c'est ce que les gens recherchent."

À noter que la Wild 108 et la Wild 50 seront retransmises en direct sur la plate-forme de l'UTMB.