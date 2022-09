Trail du Hérou: près de 800 coureurs attendus à Nadrin, dont Nicola Bucci sur une distance marathon affichant 2281 de D+

Support des Championnats de Belgique en 2017 et 2018, le Trail du Hérou reste un incontournable du calendrier national. Pas loin de 800 coureurs sont déjà inscrits sur les 4 distances au programme ce samedi 10 septembre à Nadrin (Houffalize): 42 km (8h), 24 km (9h30), 16 km (11 h) et 7,5 km (12h30).

Olivier Remacle, titré 2 fois sur le Hérou ou encore Nicolas Bucci, son successeur au palmarès national en 2019, seront de la partie sur la distance marathon (et même 42,6 km précisément, avec 2281 mètres de dénivelé positif).

©DR

Nicolas Bucci, depuis sa rupture du tendon rotulien à La Bouillonnante en septembre 2021, n'a remis qu'un dossard. C'était sur Les Cours du Grand Ballon (12e/136 sur 14 km).

De nombreux autres pointures débarqueront à Nadrin. Citons dans les rangs des coureurs de la province de Luxembourg, qui évolueront à domicile, Renaud Anselme. Celui-ci reste sur 2 succès les 2 derniers week-ends d'août, sur La Provinciale (46 km) puis La Gladysienne (38 km), et une 2e place sur le 60 km de L'Enfer du Viroin.

Epinglons aussi la présence sur le 25 km du triple champion de Belgique, Etienne Van Gasse qui, voici une quinzaine de jours, est venu à bout des 109 km du Challenge du Montcalm.

Maximilien Drion en spectateur de choix

S'il n'enfilera pas ses baskets, Maximilien Drion, champion de Belgique et d'Europe en titre, est actuellement au pays et en profitera pour effectuer le déplacement sur le célébrissime rocher du Hérou et y encourager ses comparses.

Le Hérou est par ailleurs la 3e et dernière manche du Lupulus Trail Trophy de l'Ourthe, après Les Boucles Ardennaises et le Calestrail.

Les inscriptions, en ligne, sont encore possibles jusqu'à ce jeudi soir. Pas d'inscription sur place.