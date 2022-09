Plus de 2000 coureurs ont pris part le départ d'une des trois épreuves de la première édition du Wildstrubel by UTMB.

Wildstrubel by UTMB: Victoire pour David Hauss et Amelia Watts sur le 100K, retour triomphal pour Kevin Vermeulen et la révélation Mirjam Niederberger sur le 50K

Sous une météo fraîche mais typique du mois de septembre dans les Alpes suisses, plus de 2 000 coureurs ont pris le départ d’une des trois courses de la première édition du Wildstrubel by UTMB.

Le Français et ancien triathlète olympique, David Hauss, s'impose sur l'épreuve du 100K. Le Suisse Jonathan Schmid et le Népalais Sangé Sherpa complètent le podium et se tiennent dans un écart de 30 minutes avec le premier. L’ancien champion de trail suisse, Urs Jenzer termine 5ème et le Valaisan Jean-Grégoire Luisier, 6ème en 13h30.

Chez les féminines, le podium est composé de la Britannique Amelia Watts, de la Suissesse Mylène Crettenand et de l’Allemande Lara Rheinemann.

Sur le 50K au départ de la commune d’Adelboden et sa célèbre piste de ski, les élites ont pris la tête de la course à un rythme soutenu. A l'arrivée à Crans-Montana, Kevin Vermeulen remporte la course devant Antoine Charvolin pour un doublé français rejoint par l'Allemand Benedikt Hoffmann.

Concentrée et dans sa course du début à la fin, la Suissesse, Mirjam Niederberger n’aura laisser aucune chance à ses poursuivantes menant la course de bout en bout. L'Islandaise Andrea Kolbeinsdottir et la Suissesse Josepha Seydoux complète le trio final.

Sur le circuit UTMB World Series, c’est une qualification directe pour la CCC ou l’UTMB Mont-Blanc 2023 qui attend les 3 premiers vainqueurs du 100K et une qualification directe pour l’OCC ou la CCC pour les vainqueurs du 50K.

Les podiums du Wildstrubel by UTMB 2022

100K - Hommes

1er David Hauss (FRA) : 12h26

2ème Jonathan Schmid (SUI) : 12h35

3ème Sangé Sherpa (NPL) : 12h52

100K - Femmes

1ère Amelia Watts (GBR) : 15h48

2ème Mylène Crettenand (SUI) : 17h05

3ème Lara Rheinemann (ALL) : 17h06

50K - Hommes

1er Kevin Vermeulen (FRA) : 04h25

2ème Antoine Charvolin (FRA) : 04h33

3ème Benedikt Hoffmann (ALL) : 04h34

50K - Femmes