Près de 100 km et une chasse aux myrtilles dans le Beaufortain, voici comment François D’Haene a ramené du fun dans l’Ultra Trail avec Ultra Spiri

Ultra Spirit: une course pas comme les autres sur 3 jours mise sur pied par la famille D'Haene et où le chronomètre n’est pas le seul déterminant de la victoire.

Ultra Spirit, l’évènement d’ultra-trail créé par François D’haene, quadruple vainqueur de l’UTMB, et sa femme Carline, s’est déroulé ce week-end dans le massif du Beaufortain. 25 équipes de 3 coureurs se sont affrontées en parcourant près de 100 km sur 3 jours, et en relevant les multiples défis qui les attendaient : chasse aux myrtilles, cryothérapie, dégustation de beaufort à l’aveugle...

Ultra Spirit voulait également limiter son empreinte carbone en utilisant du matériel local, en récompensant les participants qui viennent en mobilité douce et en limitant son nombre de participants. Cet évènement se démarque aussi par son fonctionnement, où le chronomètre final n’est pas le seul déterminant de la victoire !

"Les 3 jours se sont passés de mieux en mieux ! On a vécu une belle aventure avec les équipes et le staff. Les coureurs ont pu se dépenser comme ils voulaient, chacun à son niveau, avec de belles valeurs et une belle entraide, notamment avec le staff", racontait François D'haene le dimanche, après l'arrivée des derniers coureurs. "Trois jours hors du commun, hors du temps, déconnecté des réseaux et connecté à la nature, avec un coté 'sustainable' qui a bien marqué l'esprit des 25 équipes. On y a mis beaucoup d'énergie, ça va faire un gros vide après. C'était pas vraiment une course, c'était un peu un ultra quand même, c'était génial !"





Pour sensibiliser les participants à l’impact de leur moyen de transport, ceux qui étaient venus en bus, en train ou en covoiturage bénéficiaient d’un léger avantage au départ du premier jour, à savoir 30 secondes d’avance pendant lesquelles les autres participants devaient attendre en faisant “la chaise”.

Un rendez-vous à la fois bon esprit et exigeant

Les équipes avaient été sélectionnées par François et Carline en fonction de leur motivation. Etaient présentes des équipes venues des 4 coins de la France, de Belgique et d’Afrique du Sud ainsi que des athlètes du milieu du trail, comme Martina Valmassoi, vainqueure de la TDS à Chamonix ; Sylvaine Cussot, passionnée de trail qui a remporté l’Ultra Trail du Cap Vert en 2021, et Jim Wamsley, ultra-runner américain triple vainqueur de la Western 100 qui est venu s’installer dans le Beaufortain depuis 6 mois.

"Une aventure originale, inédite, j'ai rarement vu un évènement avec autant d'originalité ! On est toujours surpris par les défis et les raccourcis qu'on nous fait prendre", expliquait Sylvaine Cussot. "C'était aussi très convivial car très intimiste, on suivait tous les aventures des autres autant que la nôtre."

Au niveau du classement, plusieurs éléments ont été pris en compte. Tout d’abord le nombre de kilomètres parcourus. Les équipes les plus rapides se sont vu rajouter des portions de course, tandis que les plus lentes on eut le droit d’emprunter des raccourcis, pour faire en sorte que toutes les équipes arrivent plus ou moins en même temps au bivouac. Douze défis, pensés par François et Carline, permettaient aussi de remporter des points : 3 défis trail et 9 défis "autres", pour favoriser la cohésion.

"Le concept est magnifique, la convivialité est terrible, et les défis sont super ludiques ! Ludique, mais pas toujours évident de se prêter aux défis quand on est déjà fatigué !"raconte Jérôme, représentant belge ayant pris part à cet Ultra Spirit. "On avait pas du tout le classement en tête, c'était vraiment du pur plaisir et partage entre potes."

©Ultra Spirit_Paul Viard Gaudin