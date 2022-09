Le Roc d'Azur 2022, événement VTT le plus populaire au monde, s'ouvre aux traileurs

Né en 1984, le Roc d'Azur est considéré comme le premier événement VTT au monde, avec un total de 38 épreuves qui se déroulent dans le Var, sur le territoire des communes de Fréjus et de Roquebrune-sur-Argens. Il rassemble aujourd'hui plus de 20 000 participants, 300 exposants et 150 000 visiteurs en l'espace de 5 jours.

Pour l'édition 2022 qui se tient du 5 au 9 octobre prochain., quelques nouveautés, dont une ouverture aux coureurs à pied, en particulier les traileurs. Adeptes du VTT et coureurs de trail partagent en effet de nombreuses valeurs communes. C'est à partir de ce constat que les organisateurs ont vu l'arrivée du trail sur le Roc d’Azur comme une évidence. Pour 2022, trois épreuves voient le jour, avec un 16 km (dénivelé positif : 515 mètres), un 32 km (960 m D+) et un 44 km (1 500 m D+), toutes au départ de Roquebrune-sur-Argens. Ces parcours feront voyager les traileurs vers le Rocher de Roquebrune perché en surplomb de la plaine de l’Argens.

Un programme riche pour toutes les pratiques

Le programme du Roc d'Azur se veut évidemment sportif, dense et varié, ce qui permet à tous de trouver une épreuve adaptée à leur envie ou à leur pratique.

Il y a les grandes classiques

le Roc Trophy (une épreuve par jour pendant cinq jours) dès le mercredi,

le Roc Marathon,

le Roc Ruelles de Fréjus,

la Alltricks.com Rando Roc Noire,

la Rando Roc Déguisée,

l'Ekoï Rando Roc Odyssey,

les Kid Roc pour les plus jeunes,

le Roc Tandems,

et bien évidement le Roc d'Azur du dimanche avec au départ quelques-uns des meilleurs mondiaux.

Mais il y a aussi le Canyon Gravel Roc, le Tri Roc ou encore toutes les courses pour les Vélos à Assistance Électrique comme la Shimano Rando Roc Électrique Noire, venues s'ajouter au programme ces dernières années pour répondre à l'évolution des pratiques. Sans oublier l'autre nouveauté 2022, trois randonnées VTT dans le Massif de l'Estérel.