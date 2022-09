Tör des Géants : Florentin Gooris superbe deuxième sur le Tot Dret (130 km, 11.000 D+)

Florentin Gooris (Rettigny) a réussi une très belle performance sur le Tot Dreu, une des épreuves du Tor des Géants proposant à ses participants quelque 130 km avec un dénivelé exigeant de 11.000 m D+ à travers le Val d'Aoste (Italie). Gooris a bouclé ce chantier en moins de 24 heures, à un peu plus d'une demi-heure du vainqueur, le Français Grosjacques.

Sur le 450 km (Tor des glaciers), c’est le Français Sebastien Raichon qui a enlevé la mise. Ce spécialiste du raid multisports, souvent présent dans des équipes jouant les premières places sur des manches mondiales de la spécialité, avait réalisé l’an dernier le meilleur temps sur le GR5, soit 623 km et 34.000 D+ entre Thonon-les-Bains et Nice. Il avait réalisé cet exploit en totale autonomie, allant jusqu’à porter sur lui les 52 cartes couvrant le parcours. En trail, il avait déjà terminé deuxième de l’Intégrale de Belledone 2018.

Sur cette course, le Hennuyer Julien Poskin est toujours en course ce jeudi matin et figure dans le top 20, tandis qu'Isabelle Ost est un peu derrière, à 3 heures de la première dame.

En ce qui concerne le 330 km, c’est le Suisse Jonas Russi qui a enlevé la mise. L’an dernier, il avait fait la course en tête avec l’Italien Franco Collé, avant d’être distancé dans la dernière descente de l’épreuve. On signalera que le Verviétois Pascal Lete est ce jeudi, à la veille de son arrivée, toujours en lutte pour le podium V3.

Les classements du Tor des Géants