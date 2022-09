Nouvelle perf’ belge en montagne : Isabelle Ost enlève le Tor des Glaciers (450 km, 32.000 D+)

Ce vendredi soir, Isabelle Ost (Werbomont, 43 ans) s’est en effet imposée au classement féminin du Tor des Glaciers, bouclant ce « chantier » italien de 450 kilomètres pour 32.000 m D+ en un peu plus... d’une semaine (168h04' – 22e au scratch).

Notre compatriote, dans le civil maman de deux enfants, docteur en philosophie et lettres (UCL) et professeur à l’université Saint Louis (Bruxelles), s’était déjà fait connaître sur ce type d’effort long en 2009 lorsqu’elle avait figuré dans un trio féminin belge victorieux de la PTL. Six ans plus tard, encore mieux, elle et son mari Stéphane Béro avaient enlevé au scratch cette même course du programme UTMB (280 km).



Pour cette semaine sur les chemins du Val d'Aoste, Isabelle Ost a fait tout le parcours en compagnie de son mari qui, entre parenthèses, avait terminé voici trois semaines à la seconde place au scratch de cette même Petite Trotte à Léon.

Plus tôt dans la journée, Julien Poskin avait terminé 13e en 161h.

Quelque 148 coureurs avaient pris le départ de la course la semaine dernière. Le Français Sébastien Raichon s’était imposé mercredi en 123 heures et 57 minutes.