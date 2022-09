319,6 km en courant en 24 heures: le Lituanien Sorokin bat son propre record du monde

À 40 ans, Sorokin accumule les records et repousse toujours plus loin les limites.

Jusqu'il y a quelques mois encore, le vieux record de la légende de l'ultra Yiannis Kouros semblait imbattable. Le Grec, en 1997, avait couru 303,506 km en l'espace de 24 heures. Même Kilian Jornet, en 2020, avait échoué dans cette tentative. Mais voilà que, à deux reprises depuis août dernier, le Lituanien Aleksandr Sorokin a amélioré cette marque.

Après avoir couru 309,4 km en un jour l'été dernier, celui qui ne s'est mis à la course à pied et à l'ultra que sur le tard dans le but de perdre quelques kilos vient de porter le record du monde, ce dimanche à Vérone (Italie), à 319,61 km lors du Championnat d'Europe de la spécialité. Soit une moyenne à peine imaginable de 13,5 km/h durant une journée complète. Le tout autour d'une piste d'athlétisme !

Cela correspond à une allure de 4 minutes et 26 secondes tout au long de son effort, long de 24 heures donc.

Sur des distances qui parlent plus aux amateurs de course à pied que le 24 heures, voilà à quoi cela correspond:

un 10 km en 44 minutes

un semi-marathon en 1h33

un marathon en 3h07

Sauf qu'Aleksandr Sorokin a donc maintenu cette allure durant près de 320 bornes!

Le Lituanien de 40 ans, ancien kayakiste de haut niveau, est aujourd'hui la figure de proue de cette discipline atypique qu'est l'ultra endurance. En avril, il bouclait la distance de 100 km en 6h05.40, à une allure de 3 minutes et 39 secondes par kilomètres. Il est aussi le premier homme à être descendu sous les 11 heures sur la distance du 100 miles.