Nice Côte d'Azur by UTMB : une première qui positionne déjà le rendez-vous parmi les plus populaires organisations de trail

La Côte d'Azur, le Massif du Mercantour et la Métropole Nice Côte d'Azur accueillent, à partir de ce vendredi, la prochaine course du circuit UTMB World Series, la troisième et dernière du calendrier 2022 en France.

Avant même le coup d'envoi, la première édition de cette épreuve est d'ores et déjà à marquer du sceau du succès populaire avec une participation annoncée de plus de 4000 coureurs sur les quatre distances, du 17 km au 100 miles. Voilà qui correspond aux hautes ambitions annoncées par l'événement dès l'annonce de sa création: devenir le plus grand événement de trail running du bassin méditerranéen. Aujourd'hui, il peut déjà se targuer de faire partie des cinq premiers événements trail de France en termes de participation.

Des paysages variés pour une région qui attire

Outre sa dénomination qui joue sur l'attrait de la Côte d'Azur auprès du grand public, son territoire vaut le détour. Des sommets cristallins du massif du Mercantour à la Côte d'Azur avec une ligne d'arrivée pour chaque épreuve sur l'emblématique Promenade des Anglais de la Ville de Nice, les coureurs profiteront d'une grande variété de paysages sur les différents parcours.

Si l'événement attire le grand public, il doit néanmoins encore convaincre les grands noms du circuit, absents pour cette édition. Les Belges, quant à eux, seront une petite cinquantaine au départ (45). Dont le Namurois Antoine Portetelle sur le 100 miles et Jérôme Remacle sur le 111 km. Avec 25 représentants en lice, c'est le 59 km (et ses 3300 mètres de D+ entre Menton et Nice) qui attire le plus de nos compatriotes.

Un événement à suivre qui sera diffusé en direct sur la plateforme de l'UTMB.