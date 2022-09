Avec plus de 4000 participants, l'Openlakes est le triathlon le plus important de Belgique

L'édition 2022 de l'Ironlakes a vécu. Ou plutôt de l'Openlakes puisque, désormais, c'est comme cela qu'il faut appeler le plus grand événement de triathlon du pays.

En trois éditions, l'événement qui se tient dans et à proximité des Lacs de l'Eau d'Heure s'est érigé en véritable rendez-vous populaire du triple effort, servant pour beaucoup de porte d'entrée vers une discipline étant parfois vue comme réservée à la seule communauté des sportifs surentrainés.

Mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avec plus de 4100 participants réunis sur deux jours à la mi-septembre, l'Openlakes a réussi à casser cette image et à élargir son public, devenant le triathlon le plus important jamais organisé en Belgique. De la distance "full" au "sprint" en passant par l'expérience "my first triathlon" et les courses destinées aux enfants, il a réussi à toucher tous les profils des potentiels participants.

> Tous les résultats de l'Openlakes 2022

Un deuxième date en France dès juin 2023

Il a aussi attiré quelque 12000 supporters, devenant par la même occasion une vraie attraction touristique pour la région.

Si l'Ironlakes deviendra donc Openlakes et non Ironman, pour une histoire de gros sous, le rendez-vous va néanmoins s'internationaliser dès 2023. Avec une deuxième date, en France, dès les 24 et 25 juin prochain. Ce sera autour du site du Lac du Der, en Champagne.

L'édition 2023 de l'Openlakes aux Lacs de l'Eau d'Heure se tiendra quant à elle les 16 et 17 septembre. Ouverture des inscriptions dès le lundi 3 octobre.