L'UTMB se rapproche de la Belgique: le Trail Alsace Grand Est by UTMB verra le jour en 2023

La course phare de 165 km et 6.150 mètres de dénivelé positif, l'Ultra-Trail des Chevaliers, s'élancera de Colmar, préfecture du Haut-Rhin, et partira à la découverte de pas moins de 21 châteaux forts parmi lesquels les châteaux du Haut-Koenigsbourg et du Hohlandsbourg ainsi que l'abbaye du Mont St Odile et de nombreux villages de la route des vins d'Alsace.