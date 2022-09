Jérôme Remacle 13e du 111 km de la première édition de Nice Côte d'Azur by UTMB

Près de 120 Belges avaient finalement répondu présent pour la première édition de Nice Côte d'Azur by UTMB, événement proposant des parcours à travers le parc du Mercantour et avec de superbes vues sur le littoral entre Menton et Nice. Avec la pluie et le brouillard en invités surprises à partir de la nuit de vendredi à samedi, cette alléchante promesse n'a pu être complètement tenue et est donc postposée d'un an pour les participants.

©UTMB

Près de 120 Belges étaient finalement présents sur les quatre distances. En majorité sur le 50 K (61 km et 3300 D+). La performance à souligner est néanmoins venue du Malmedien Jérôme Remacle, 13e en 15h47 sur le 111 km (5000 D+) remporté le Norvégien Tobias Dahl Fenre en 12h37.

Le Français Hugo Deck remporte le 100 miles (165 km et 8900 D+)

A seulement 22 ans, le Français Hugo Deck a remporté la première édition du 100M du Nice Côte d’Azur by UTMB, en passant juste sous les 24 heures, pour boucler le parcours de 165km et 8900 m D+ à travers la Métropole Nice Côte d’Azur en 23h59.

L’ancien basketteur a conjuré le sort de son abandon lors de la dernière TDS autour du Mont blanc en août dernier, pour réussir son baptême du feu sur la distance mythique du 100 miles.

"Ce parcours était incroyablement technique et exigeant. La nuit, avec le brouillard, on n'y voyait plus rien par endroit", explique le vainqueur sur la ligne. "Mais il y a de tout sur ce parcours, et surtout des cailloux, qui font mal aux jambes. J'ai eu des moments faciles, et un long passage à vide au niveau du Mont Ferion. 165km, ça finit par faire mal aux jambes, et je trouve que je finis cette course plus comme un finisher que comme un vainqueur."