Près de 8000 participants, dont Koen Naert, attendus sur les parcours du Brussels Marathon

Avec un départ depuis l'Atomium et une arrivée au coeur du stade Roi Baudouin, le Brussels Marathon propose deux sites à la symbolique très forte pour son retour au sein du calendrier running ce dimanche, après deux ans d'absence.

L'édition 2022 est celle d'un relifting complet pour un événement qui, jusqu'ici, empruntait un tracé globalement identique à celui des 20 Km de Bruxelles. Désormais, c'est le nord de Bruxelles qui sert de terrain d'expression aux participants du marathon, semi et 10 kilomètres. Si le dénivelé sera moindre que par le passé, les nombreux kilomètres tortueux le long du canal ne font évidemment pas de ces parcours ceux dont les participants rêveraient. N'empêche, le Brussels Marathon dans sa version 2022 a réussi à trouver son public. Ils seront en effet près de 8000 ce dimanche sur les différentes distances.

Le semi-marathon est, sans surprise, le plus populaire avec 4200 pré-inscriptions en milieu de semaine et près de 5000 coureurs attendus. Suivent le marathon et le 10 km avec, pour chacun, quelque 1500 inscrits. Sans oublier la course enfants qui réunit environ 200 participants.

"Le Brussels Marathon a désormais une identité plus marquée avec ces nouveaux tracés", indique-t-on du côté de Golazo, un organisateur de l'événement qui, tout en étant conscient des limites des nouveaux parcours, veut croire en la possibilité de faire rayonner Bruxelles au travers de son marathon. "De nombreuses personnes ayant couru les 20 Km vont avoir la possibilité de découvrir un autre challenge dans la capitale. Le nouveau parcours emmène les participants dans des coins où on a peu l'habitude de courir."

Koen Naert en tête d'affiche

Parmi les participants, on retrouvera Koen Naert, qui fut champion d'Europe sur marathon en 2018 et qui a terminé à la 8e place de l'Euro de Berlin cet année en 2h11.28. Le Roularien s'alignera sur le semi-marathon, comme il l'avait déjà fait en 2019, pour ce qui sera avant tout un bon entraînement sur le sol belge plutôt qu'un réel objectif