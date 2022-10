Marathon de Bruxelles: le Kenyan Dominic Mibei s'impose, François Clais 3e

Plus de 7000 participants ont pris part ce dimanche matin, sous la pluie, aux trois distances du marathon de Bruxelles (marathon, semi-marathon et 10 km).

Le Kenyan Dominic Mibei a remporté ce dimanche matin le marathon de Bruxelles dans un temps de 2 heures 14 minutes et 13 secondes. L'arrivée était jugée au stade Roi Baudouin, après un départ depuis l'Atomium et un parcours au nord de la capitale.

Mibei a devancé son compatriote Philip Koech, 2e en 2h15:42. François Clais, 3e, complète le podium en 2h40:10.

Chez les dames, la victoire est revenue à Veerle D'Haese en 3h10:16. qui a devancé au sprint Tahnee Daman, 2e en 3h10:16 aussi. Claire Hermange est 3e en 3h25:53.

Malgré des conditions météorologiques particulèrement compliquées, avec une pluie continue, plus de 7000 personnes ont pris part à cette édition, la première depuis 2019 et sur de nouveaux tracés. La distace la plus populaire fut le semi-marathon avec près de 4500 partants.

Sur cette distance, c'est le Français Nicolas Fiessinger, en 1h07.33, qui s'est imposé, devant Matthias Loeys et Nicolas Navet (1h12.30 tous les deux). La première dame est Inès Martin (1h26.46), qui termine 3 petites secondes devant Kisten Raeymaekers.