Un tout nouveau parcours pour le semi-marathon de la province de Liège le dimanche 18 octobre

La troisième édition du Semi de la Province de Liège va proposer un voyage entre hier et demain à ses quelque 2000 participants attendus le dimanche 16 octobre. Avec un tout nouveau parcours par rapport à 2021 qui risque bien de les surprendre.

Jugez plutôt. Après le départ de l’île Monsin à Liège et le passage par la réserve naturelle de Hermalle-sous-Argenteau, les participants auront le privilège de traverser Chertal, un des plus célèbres sites industriels wallons. Ce sera pour eux une façon de s’inspirer de la grandeur du passé et de découvrir de l’intérieur cette zone de 180 hectares située au centre d’un vaste projet de réaménagement du territoire. Ce passage par Chertal sera réalisé le long d’un parcours sécurisé, avec un accès contrôlé et uniquement réservé aux coureurs inscrits à l’événement. Une occasion unique de saluer un fleuron de la sidérurgie belge !

Les participants du semi ne seront pas au bout de leurs surprises avec un passage sur le fin bras de terre situé entre la Meuse et le canal Albert pour rejoindre, par son écluse, l’île Monsin. Ils auront alors l’impression de marcher sur l’eau ou plus exactement d’évoluer comme des funambules dans un décor complètement irréel. Voilà pour le semi et son parcours plat et rapide.

Il y aura aussi un 7 kilomètres qui fera le tour du port de Monsin avec des passages par des entreprises au cœur de l'activité économique de la région.

Quant au 3 kilomètres, il sera l'occasion pour les jeunes et les moins jeunes de découvrir, à proximité de l'écoquartier de Coronmeuse en construction, l'esplanade Roi Albert, qui fut le théâtre grandiose de l'inauguration du canal Albert le 30 juillet 1939 à l'occasion de l'Exposition internationale de l'Eau.

Tout cela valait bien une course, laquelle est en passe de devenir le plus grand rendez-vous running wallon de l’automne.

En pratique