Le marathon de Gand revient en 2023 avec des tracés et une expérience améliorés

Avec plus de 10000 participants sur l'ensemble de ses distances, le marathon de Gand 2022, qui a eu lieu à la fin du mois de mars, fut un grand succès. L'épreuve, avec également un semi, un 11 et un 5 km, fera donc logiquement son retour en 2023. Ce sera le dimanche 26 mars et les inscriptions sont d'ores et déjà lancées pour ce qui constitue, pour beaucoup de coureurs amateurs, un objectif de début de saison

Un parcours qui devrait être amélioré

La difficulté pour les marathons en Belgique est de proposer un parcours attractif tout au long des 42,195 km. Celui de Gand, qui est sans aucune difficulté, a plusieurs atouts pour lui. Un début de course à travers un magnifique centre-ville ainsi qu'un passage dans le moderne stade de football de la Ghelamco Arena. La seconde moitié du tracé était un peu moins attractive. Mais les organisateurs travaillent actuellement à améliorer ce tracé. En veillant à renforcer à la fois l'expérience et l'ambiance sur les parcours.

"Nous avons un beau parcours, le public le plus enthousiaste du pays et le plus grand nombre de participants en 2022. Nous voulons continuer à miser là-dessus. Avec la Ville, nous effectuons une série d'efforts pour rendre le parcours plus attractif encore. Ce marathon est devenu particulièrement populaire en quelques années à peine", souligne Greg Broekmans de Golazo sports.

Le parcours officiel et définitif n'a cependant pas encore été dévoilé par l'organisation.

Les distances mesurées officiellement

À noter que les parcours du marathon et du semi-marathon seront désormais officiellement mesurés par World Athletics. Cela signifie que les marathoniens, grâce à leur résultat à Gand, auront l’occasion de se qualifier pour les plus grands marathons du monde, dont le Marathon de Boston.

Place idéale dans le calendrier

Au niveau du timing, le marathon de Gand jouit déjà d’une belle place au printemps. La fin du mois de mars est en effet un moment idéal dans le calendrier des marathons. Les participants étrangers manifestent ainsi un grand intérêt pour l’épreuve. Avec 15% de participants internationaux en 2022, le Gent Marathon s’est déjà fait un nom à l’international. En 2023, l’organisation mettra tout en œuvre pour ancrer davantage encore sa place au sein de ce calendrier et faire à nouveau découvrir au public étranger les charmes du marathon urbain de Gand.