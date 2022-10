Trois distances, départ d'Alle-sur-Semois et un ADN préservé: voici le visage de la nouvelle Bouillonnante

La Bouillonnante est le rendez-vous incontournable du calendrier du trail belge. En 2023, il va connaître une évolution notable puisque le centre névralgique, lieu des départs et des arrivées, ne sera plus le château de Bouillon.

Longtemps emmené par la famille Van Gasse, l'évènement avait été repris ces dernières années par le club Biotrail, qui a choisi de se retirer après l'édition 2022. Pour 2023, c'est Etienne Van Gasse qui fait son retour à la tête de l'organisation, accompagné d'Allan Valois.

La principale modification est la délocalisation du lieu de départ et d'arrivée à Alle-sur-Semois, village de la commune voisine de Bouillon Vresse-sur-Semois. L'ADN de l'événement, lui, ne change pas avec des parcours typés, de la convivialité à revendre et l'objectif de récolter des fonds pour soutenir l'enfance, notamment au Sénégal.

Pas de distance ultra en 2023

La Bouillonnante ASBL a dévoilé un peu plus d'informations cette semaine sur les parcours qui s'offriront aux coureurs le samedi 22 avril prochain. En plus d'une course pour enfants de 4500 mètres avec 200 mètres de D+, il y aura trois parcours:

Un 13 km avec 700 D+

Un 24 km avec 1333 D+

Un 44 km avec 2500 D+

Lors des éditions précédentes, les participants étaient habitués à un 15 km, un 30 km et un 50 km, voire un 75 km comme en 2022. Il n'y aura pas de distance ultra cette année et les parcours seront donc un peu plus court mais iront directement droit au but.

"La situation géographique d'Alle-sur-Semois est plus centrale que celle de Bouillon par rapport aux parcours existants. Nos parcours continueront donc à emprunter pas mal des sentiers des éditions précédentes de La Bouillonnante", nous confiait, voici quelques mois, Etienne Van Gasse au sujet de ces parcours.

Les inscriptions, comme chaque année, s'ouvriront le 14 février.