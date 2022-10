5000 participants attendus ce dimanche au marathon de Bruges

Le marathon de Bruges fait son retour ce dimanche pour la 5e fois. Un rendez-vous qui est parvenu à s'installer comme un événement incontournable du calendrier belge. Preuve en est, quelque 5000 participants sont attendus ce dimanche sur les différentes distances de l'épreuve. Celles-ci vont d'un 8 km à la distance complète du marathon.

L'épreuve la plus populaire est, sans surprise, le semi-marathon. Le 21,1 km réunit 58% des coureurs, dont Koen Naert, presque à domicile.

Près d'un tiers s’attaqueront au marathon alors que les marcheurs, également présents sur l'événement, représentent 12% du peloton.

Les coureurs du semi et du marathon passeront évidemment par les lieux historiques majeurs du centre ville, mais pousseront également une pointe jusqu’à Dudzele (semi-marathon) et Zeebrugge (marathon). Le parcours de marche du semi-marathon a en outre été totalement repensé cette année et traverse notamment le village pittoresque de Damme.

Un public international

L’événement séduit aussi un public international puisque environ 20% des participants viennent de l’étranger, l'attrait de la ville de Bruges aidant. Cela représente pas moins de 70 nationalités différentes, dont des Français (10%), Britanniques (4%) et Néerlandais (4%).

"Avec le Bruges Marathon, Bruges vit toujours l'une de ses grandes journées sportives. La combinaison entre sport, tourisme et gastronomie parle énormément aux nombreux coureurs belges et étrangers qui mettent le cap sur Bruges", se réjouit l'échevin des Sports Franky Demon.

©Golazo

Le programme du Bruges Marathon

Samedi 15 octobre

Retrait des dossards aux Hallenzalen (Markt, Bruges): 12h00 – 17h00

Fin des pré-inscriptions en ligne à 23h59

Dimanche 16 octobre