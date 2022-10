Backyard Ultra ou tourner en rond durant des jours sur une boucle de 6,7 km: la Belgique remet en jeu son titre mondial ce week-end

À l'automne 2020, la Belgique, notamment emmenée par Karel Sabbe et Merijn Geerts, avait surpris le microcosme de l'ultra-endurance en devenant championne du monde de backyard ultra lors du Big Dog's Backyard Ultra Satellite Team Championships. Et à partir de ce samedi 14h, notre sélection remettra son titre en jeu.

Le principe? 37 équipes nationales, chacune composée de 15 coureurs, s'élanceront au même moment à travers le monde sur une boucle de 6,7 km. Et chaque heure, un nouveau départ sera donné avec les coureurs ayant réussi à finir la dernière boucle. Un petit jeu que Karel Sabbe avait poussé jusqu'à la 76e boucle en 2020, soit plus de 500 kilomètres à tourner en rond sur le même circuit. Le terrain de jeu de l'équipe belge sera situé aux Hoge Rielen, réserve naturelle et lieu de séjour pour groupes à proximité d'Anvers.

Chaque tour effectué par un des coureurs de l'équipe vient s'ajouter au total du pays. Avec ce détail que, une fois qu'il n'y a plus qu'un coureur en lice dans une équipe, il ne peut plus effectuer qu'un seul tour avant de rendre les armes. En 2020, Merijn Geerts, devenu entre-temps le recordman du monde inviduel lors d'une épreuve en Allemagne avec un total de 90 boucles (603 km!), avait accompagné Karel Sabbe jusqu'à l'issue de la 75e boucle.

Logiquement, l’équipe ayant cumulé au total de ses coureurs le plus de boucles décroche le titre de championne du monde. Et l'épreuve, pour les meilleurs, pourrait bien durer jusqu'à... mercredi.

Deux femmes au sein de l'équipe belge

L'équipe belge ne pourra cette fois pas compter sur le Gantois Karel Sabbe. Elle sera emmenée par Merijn Geerts. On y retrouvera aussi deux femmes, Fanny Jean et Karen Clukers.

La liste des Belges engagés*

Merijn Geerts (90)

Ivo Steyaert (50)

Nico Van Meulder (50)

Jeremy Munaut (49)

Fanny Jean (44)

Frank Gielen (42)

Kevin Sneyders (41)

Matthias Pelgrims

Wesley Bels (41)

Brecht Vandamme (38)

Aron De Wolf (38)

Mitch David (37)

Frédérick Hardenne (36)

Filip Germeys (36)

Karen Clukers (36)

* Entre parenthèses, le record de boucles parcourues de chacun des participants sur une Backyard Ultra.

À noter que chaque vainqueur national sera automatiquement qualifié pour les Championnats du monde individuels (soit le Big Dog's Backyard Ultra Individual World Championships), qui se tiennent une année sur deux, en alternance avec les Mondiaux par équipes. Ce rendez-vous aura évidemment lieu dans le Tennessee, terre de Lazarus Lake, fantasque personnage que l'on retrouve derrière ce concept mais aussi la célèbre Barkley.