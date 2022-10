A Jupille, Quentin Kebron a misé sur la tactique

La 3e édition du semi-marathon de la Province de Liège était organisée ce dimanche 16 octobre sur un nouveau parcours qui a enchanté les participants. Partis de l'Ile Monsin, les coureurs sont passés par la réserve naturelle de Hermalle-sous-Argenteau, par le site industriel de Chertal, par l'écluse le long d'un petit sentier de terre en bord de Meuse un peu oublié...! En courant le long du fleuve, les coureurs savaient que ce serait rapide mais qu'il faudrait se méfier du vent.

Sur le 7 km, Quentin Kebron avait eu la bonne idée de reconnaître le parcours la veille de l'épreuve. Une judicieuse idée, en fait.

"Laurent Herwats est parti très vite et a mené quasi toute la course. Sur le retour, j'avais repéré des endroits où je pouvais peut-être le décramponner. En tant que coureur de 800 m, je savais que j'avais une bonne vitesse au sprint. J'ai doublé Laurent dans la toute fin de parcours et il n'a pas pu revenir. Je le félicite pour sa course car, c'est vrai, il a tiré quasi tout le temps. Mais la tactique, c'est aussi la course et j'ai pu le passer au meilleur moment pour moi."

Le 21 a été remporté par Justin Mahieu, devant Brice Degey, vainqueur en 2021. "Justin est en pleine forme: il se prépare à fond pour la marathon de Valence. Sur l'aller, je l'ai suivi de près mais dès le retour, avec le vent de face, il m'a posé une attaque et je n'ai pas pu rester dans ses talons. Il était vraiment trop fort pour moi en cette période de reprise."