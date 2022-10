Les Belges Merijn Geerts et Ivo Steyaert sont les deux seuls coureurs encore en lice sur la deuxième édition du Big Dog’s Backyard Ultra Satellite Team Championship.

Backyard Ultra: 610 km et près de 5 jours à courir, nouveau record du monde pour la Belgique

La deuxième édition du Big Dog's Backyard Ultra Satellite Team Championshipse tient depuis... samedi 14 heures aux quatre coins du monde. Soit depuis presque cinq jours.

37 équipes nationales, avec chaque fois 15 coureurs, étaient en lice. Le but du jeu, à la fois simple et complètement fou, est de parcourir un tracé de 6,7 km en moins d'une heure. Et de repartir pour un nouveau tour à chaque heure pile.

Les deux derniers rescapés sont des membres de l'équipe belge, championne du monde lors de la première édition il y a deux ans. Il s'agit de Merijn Geerts, jusqu'ici recordman du monde de la spécialité avec 90 tours accomplis (603 km!), et d'Ivo Steyaert, dont le record était jusqu'à présent de 50 boucles.

Une subtilité de ce concept issu de l'esprit de Lazarus Lake, fondateur de la Barkley, est qu'une fois qu'il ne reste plus qu'un seul représentant dans une équipe, il ne peut plus effectuer qu'un seul tour supplémentaire. Pour aller loin, il faut donc au moins être deux.

Si les États-Unis, avec une large avance collective sur la Belgique, ne seront pas rattrapés et que notre pays devrait donc finir 2e de cette édition devant l'Australie, un nouveau record du monde est d'ores et déjà acquis pour les Belges.

Merijn Geerts, qui fête son anniversaire ce mercredi, et Ivo Steyaert ont en effet bouclé ce matin, peu avant 9 heures, leur 91e boucle. Soit 610,15 km à tourner en rond sur le même tracé. Un défi sportif et mental complètement fou.

Dans la foulée, tous deux sont repartis. Avec pour objectif d'aller chercher la barre des 100 tours.