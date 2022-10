Changement dans le paysage running belge: Trakks change de propriétaire

Christophe Thomas, co-fondateur de la chaîne de magasins spécialisés en course à pied, va passer le témoin le 1er décembre prochain à Marc Deumer, qui a repris voici peu la chaîne de magasins Jogging Plus.

C'était en 2012. Trakks faisait son apparition sur le marché des magasins de running spécialisés, avec l'ouverture d'une première enseigne à Uccle. Dix ans plus tard, la marque portée et developée par Christophe Thomas en a fait du chemin, avec cinq magasins physiques et une forte présence en ligne tout en développant une notoriété forte dans une communauté running belge qui a considérablement grandi en une décennie.

L'enseigne est aujourd'hui face à un tournant majeur. D'ici au 1er décembre prochain, Christophe Thomas, son CEO et co-fondateur, cèdera ses magasins et sa marque à Marc Deumer, qui a repris depuis un an Jogging Plus et ses 3 magasins. Cet entrepreneur est également à la tête d'autres magasins spécialisés dans l'outdoor en Belgique.

Christophe Thomas, 46 ans et qui prendra ce jeudi soir le départ de la Diagonale des Fous, se retire donc complètement du projet Trakks. Non sans un pincement au coeur pour cet architecte de formation amoureux d'aventures et de la montagne. "Vendre Trakks n'était pas prémédité", nous a indiqué Christophe Thomas. "Mais face à la configuration actuelle du marché en Belgique francophone, l'un devait reprendre l'autre."

La marque Trakks et les emplois conservés

Mais la marque Trakks, porteuse sur le marché running, continuera à exister, tout comme la vingtaine d'emplois sera préservée. Il y aura néanmoins une rationalisation au niveau de certains magasins, trop proches depuis le développement de Trakks dans les régions de Liège et Charleroi. Les enseignes Trakks et Jogging Plus sont en effet actuellement toutes les deux présentes à Gosselies et à Rocourt. A terme, c'est la marque Trakks qui devrait être conservée.