La Diagonale des Fous débute ce jeudi soir: voici la liste des participants belges et les favoris

La Diagonale des Fous est l'une des épreuves mythiques du calendrier de l'ultra trail mondial. Elle débutera ce jeudi 20 octobre à 21 heures (19 heures en Belgique) depuis Saint-Pierre (La Réunion). Les 2832 participants traverseront l'île de la Réunion du sud au nord. Avec, dès les premiers kilomètres, une longue ascension offrant d'emblée 1600 mètres de D+. Le point culminant du parcours est le Croisée Coteau Kerveguen, à 2476 mètres d'altitude.

Les premiers coureurs devraient mettre environ 24 heures pour boucler le parcours, qui se termine au stade de La Redoute à Saint-Denis. Soit bien plus qu'à l'UTMB, où Kilian Jornet est descendu sous les 20 heures en 2022. Ceci en raison de la technicité et de la difficulté du parcours.

Plusieurs favoris absents

François D'Haene , quadruple vainqueur de la Diagonale des Fous, avait fait de ce rendez-vous l'un des deux objectifs majeurs de sa saison, après le Hardrock 100. Mais le Français a déclaré forfait voici peu en raison d'une blessure osseuse au pied. Benoit Girondel, double vainqueur, a aussi renoncé pour des pépins physiques. La course à la victoire s'annonce donc très ouverte, même si on peut pointer les noms de Daniel Jung, co-vainqueur en 2021, de l'ancien triathlète David Hauss ou encore de Grégoire Curmer (lauréat 2019) et de l'expérimenté Antoine Guillon .

A moins que le phénomène de l'ultra féminin qu'est Courtney Dauwalter, 7e au scratch de l'UTMB en 2021, ne vienne mettre tout le monde d'accord. En juillet, l'Américaine s'était imposée sur la Hardrock 100 (160 kilomètres, 10 000 D+) avec sept heures d'avance sur Stéphanie Case. La Française Anne-Lise Rousset , nouvelle recordwoman de la traversée du GR 20, sera également à suivre côté féminin.

©GrandRaid

Trente Belges au départ

Trente Belges figurent parmi la liste des partants pour la Diagonale des Fous. Dont Jérôme Vanderschaeghe, lauréat cet été d'une des courses de l'Echappée Belle et pour qui ce sera une première sur une telle distance.

"J'ai très peu d'expérience sur les longues distance. Un 84 km et 2022 et les 101 km de la CCC en 2019. Je n'ai certainement pas choisi la plus facile à cause du terrain de jeu, la chaleur, l'humidité, l'interdiction d'avoir des bâtons. Mais il paraît qu'il faut la faire une fois dans sa vie" , indique-t-il. "J'ai hâte de découvrir l'ultra Trail et son ambiance. L'objectif est de voir l'arrivée après 165 km et 10200m+."

Trois autres courses se disputent également dans le cadre du Grand Raid: le Trail du Bourbon (109 km et 6260 D+), la Macareignes (72 km et 3880 D+) et le Zembrocal Trail (148 km et 7990 D+).

>> La liste des Belges présents sur les courses du Grand Raid

La Diagonale des Fous (165 km et 10210 D+)

La Mascareignes (72 km et 3880 D+)

Trail de Bourbon (109 km et 6260 D+)

Le Zembrocal Trail (148 km et 7990 D+)