La 18e édition du plus grand relais marathon de Belgique a lieu ce samedi au départ et à l'arrivée du stade Roi Baudouin

Près de 5000 participants, dont Bashir Abdi et Koen Naert, ce samedi au Brussels Ekiden

Plus de 800 équipes de six coureurs sont inscrites à la 18e édition du Brussels Ekiden ce samedi. Soit près de 5000 participants qui s’attaqueront collectivement aux 42,195 km à travers le Parc de Laeken, avec départ et arrivée dans le Stade Roi Baudouin.

Le départ du DHL Ekiden sera donné à 13h au stade Roi Baudouin. Le premier coureur de chaque équipe effectue 5 km avant de passer le ‘tasuki’ (une écharpe portée sur le torse comme le veut la tradition japonaise) au deuxième coureur. Les deuxième et quatrième coureurs de chaque équipe doivent parcourir chacun 10 km, les troisième et cinquième relayeurs prenant chacun 5 km à leur compte. Le parcours sillonne le Parc de Laeken, à l’ombre de l’Atomium, alors que l’ensemble des relais s’effectuent sur la piste du Stade Roi Baudouin. Le dernier coureur y franchira également la ligne d’arrivée, sous les acclamations de ses équipiers, après avoir bouclé les derniers 7,195 km.

Un ekiden – ‘eki’ signifie ‘étape’ en Japonais et ‘den’, ‘transmettre’ – donne toujours lieu à une course passionnante puisque le succès de l’équipe dépend de chacun des six coureurs. Tous les membres de l’équipe ont ainsi un rôle important à jouer. C’est aussi la raison pour laquelle le Brussels Ekiden est si populaire auprès de nombreuses entreprises en tant qu’événement de team building.

Avec plus de 800 équipes inscrites, l'événement note une augmentation de 30% par rapport à l’an dernier. Outre les équipes d’amis et d’entreprise, les clubs d’athlétisme sont également présents en nombre. Cette année, l’Excelsior (RESC), club de l’ancien champion d’Europe du marathon Koen Naert, fait figure de grand favori dans la course au titre belge.

Bashir Abdi aussi sera de la partie. Le détenteur du record d'Europe du marathon et médaillé de bronze aux Mondiaux et Jeux Olympiques participera avec une équipe de Tous à Bord, au sein de laquelle les coureurs poussent un buggy transportant un enfant à mobilité réduite. De nombreuses équipes participantes profitent en effet de cette épreuve pour mettre une bonne cause en lumière.

Les inscriptions au relais marathon sont clôturées. Il est par contre encore possible de s’inscrire au Kids Run (4 à 12 ans) à partir de 10h samedi dans le hall d’honneur du Stade Roi Baudouin.