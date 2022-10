Jérôme Vanderschaeghe (7e à la Diagonale des Fous): "Je crois que je n’ai jamais stressé autant avant une course"

Une performance qui prend encore plus d 'éclat lorsque l'on sait qu'il s'agissait d'un baptême du feu pour notre compatriote qui n'avait jusqu'ici jamais dépassé les 110 km de course, que jamais un Belge n'avait terminé dans le top 10 de l'épreuve et qu'il laisse derrière lui deux anciens vainqueurs (les Français Chorier et Guillon). « Je crois que je n'ai jamais pris le départ d'une course en étant aussi stressé », nous expliquait-il quelques heures après son arrivée au Stade de La redoute. « Je me posais plein de questions, notamment sur une blessure au niveau des ischios que je me suis occasionné cet été. Je suis parti aux alentours de la 35e place, sur un rythme correct. Aux alentours du 15e kilomètre, j'ai ressenti une grosse tension aux ischios. Heureusement, c'est passé et ce n'est jamais revenu. A partir de là, je n'ai connu ni problème, ni coup de mou. J'avoue que cela m'a surpris. Au 160e kilomètre, sur le difficile chemin des Anglais, j'arrivais encore à courir... » S'il a aimé ? Oui, beaucoup. « Le parcours est vraiment très beau et la ferveur du public est incroyable » , reprenait-il. « Il n'y a pas une personne sur le parcours qui ne m'a pas encouragé. On sent que c'est l'évènement de l'île. Ils étaient des milliers partout. Il y a des endroits où tu te serais cru dans l'Alpe d'Huez pendant le Tour de France. J'ai aussi beaucoup aimé courir toute une nuit, une première pour moi. L'ambiance était géniale. Enfin, j'ai eu de beaux moments de partage, notamment avec Julien Chorier (NDLR : vainqueur de la Diagonale en 2009 et 2011) avec lequel je suis resté très longtemps. Excellent pour l'expérience... » Conscient d'avoir réussi une grosse course (« Je n'avais jamais pensé être top 10 avant le départ », concédait-il. « Je raisonnais plus en termes d'heures de course. C'était 30h. Voire 27h si tout se mettait bien. Et là... »), Jérôme va maintenant rester sur l'île avec sa compagne et leur enfant pendant deux semaines. Récupération active dirons-nous. Pour ce qui est de l'aspect purement sportif de son avenir, il ne s'est pas encore projeté dans le calendrier. « J'ai vraiment apprécié ce long ultra, je vais encore en faire », terminait-il. « L'UTMB ? Non, je ne pense pas. Ce que j'aime bien, c'est les parcours techniques. Pourquoi pas la TDS, qui fait partie du programme UTMB... »