Bashir Abdi, au coeur du Brussels Ekiden avec Tous à Bord: "Important de se consacrer à une telle cause"

Bashir Abdi a participé samedi au Brussels Ekiden, un marathon en relais organisé dans la capitale. Le médaillé de bronze des Jeux de Tokyo et des Championnats du monde d'athlétisme d'Eugene a couru pour "Tous à bord", une organisation qui travaille en faveur des jeunes handicapés, en poussant un fauteuil roulant le long du parcours.

"Je pense qu'il est important de se consacrer à une telle cause", a déclaré Bashir Abdi après avoir traversé Laeken avec une jeune personne handicapée dans un fauteuil roulant.

Bashir Abdi est lui-même le fondateur de Sportaround, une organisation qui incite les jeunes défavorisés à faire du sport.

©Tous à Bord

"Je n'ai plus mis mes chaussures de course depuis 3 semaines"

Après trois marathons en un peu plus de six mois à Rotterdam, Eugene et Londres, Abdi se repose désormais. "Je vais bien", explique le détenteur du record européen du marathon. "Je n'ai pas mis mes chaussures de course depuis trois semaines. C'est la première fois. Même les entraînements alternatifs, comme l'aqua-jogging, je ne les fais pas. Cela a été deux années extrêmement difficiles. Surtout cette année, il y a eu un certain dépassement avec ces trois marathons. A Londres, je n'étais plus frais. J'ai vraiment besoin de repos et je le prends maintenant. Jusqu'à la mi-décembre, je ne courrai pas plus de trois fois par semaine."

Bashir Abdi passe beaucoup de temps en famille, en ce moment. "Ce sont des semaines très calmes", dit-il. "En dehors de quelques obligations de parrainage, je suis tranquille à la maison avec les enfants et je les emmène aussi à l'école. Ils sont heureux que papa soit enfin à la maison pour un peu plus longtemps. Quand je vais au magasin, ils veulent venir avec moi, pour vérifier si je reviens toujours."