Festival Trail des Templiers: Quentin Simon s'offre un top 5 sur l'Endurance Trail (110 km/4580 D+)

Le Festival des Templiers est l'un des événements pionniers de la planète trail. Depuis 1995, année de sa première édition, le rendez-vous au départ de Millau (Occitanie) s'est érigé en incontournable. Du Grand Trail des Templiers initial, l'épreuve a grandi pour se décliner, en 2022, en une douzaine de formats qui ont attiré quelque 10000 coureurs pour la 21e édition.

Si l'Américain Jim Walmsley a confirmé qu'il maîtrisait de mieux en mieux le terrain de jeu français en remportant en 6h56.16 le Grand Trail (80 km et 3500 D+) devant Sébastien Spehler (7h13), la performance belge est venue de l'Endurance Trail, un format ultra historique du payage du trail (création en 1999) affichant 106 km pour 4580 D+ et qui accueillait un peu plus de 800 participants. Quentin Simon, coureur de Bois d'Haine (Manage), y a décroché la 5e place en 11h35.37, à peine 25 minutes derrière le lauréat français Théo Le Boudec.

"Cela fait un peu plus de deux ans que je m'entraîne avec un coach, avec des résultats qui ne cessent de s'améliorer depuis", nous confie Quentin Simon après ce beau résultat en France. "A chaque course, je mets de nouvelles choses en place pour franchir de nouveaux caps, un peu comme on construirait un mur en ajoutant brique après brique. J'espère que les résultats continueront à aller dans ce sens en 2023."

Cette année, Quentin Simon a remporté le Challenge Vallée de la Drôme, un ultra de 137 km, et a pris la 6e place sur le 110 km du Montreux Trail Festival en Suisse.

On soulignera également la bonne tenue générale des Belges sur l'Endurance Trail du Festival des Templiers puisque, outre le top 5 de Quentin Simon, Nicolas Verniest a pris la 10e place (12h13) et que Jérémy Morren s'est classé 21e (13h06).