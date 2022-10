Le sommeil, le moins connu des paramètres de la performance sportive

Lorsqu’on établit la liste de toutes les conditions requises pour réaliser une grande performance sportive, on oublie très souvent de citer un paramètre pourtant essentiel: le sommeil. On creuse le sujet en compagnie de "Zatopek Magazine"

Avouez qu’il est rare qu’on compare le sport d’élite au jeu de Bingo. Du point de vue de la dépense énergétique, c’est vrai, il n’y a pas lieu de le faire.

Pourtant, ces deux activités se ressemblent sur un point: pour sortir du jeu en criant "bingo", il faut cocher toutes les bonnes cases. En sport, cela signifie qu'il faut se présenter le jour J de la compétition en grande forme mais pas trop fatigué. On doit avoir des stocks énergétiques au top. Pas de blessure. Pas de défaut d'hydratation. Une motivation au zénith. Cela fait beaucoup de conditions à remplir. Et, bien sûr, la performance sera toujours tributaire du maillon le plus faible. C'est ce qui rend le sport si cruel!

Dans cette liste, on oublie souvent d'évoquer le sommeil. Or son influence est considérable sur le bon fonctionnement de l'organisme et donc sur la performance. Ici, ce n'est pas tant la qualité du sommeil qui précède immédiatement la prestation qui compte, mais plutôt l'habitude de bien ou mal dormir au quotidien.

Comme on peut le découvrir dans un passionnant article du tout nouveau Zatopek actuellement en kiosque, les études montrent en effet que la qualité de ce sommeil impacte directement l'humeur, le poids, l'immunité, la variabilité cardiaque ou encore l'énergétique musculaire. Bref, on ne peut pas faire partie de l'élite sportive en dormant chichement. Ou alors pas longtemps!

©Zatopek Magazine

Mensonges d’une nuit d’été

"J'ai passé une nuit de rêve." Voilà ce qu'on dit au lendemain d'une bonne nuit de sommeil. Le mot "rêve" est alors synonyme d'accomplissement, de repos, de bonheur, d'apaisement.

C’est très curieux dans la mesure où la majorité de nos rêves (85%) sont plutôt anxiogènes. Certes, il arrive qu’on passe en songe des moments délicieux. Statistiquement, ceux-ci sont tout de même beaucoup moins fréquents que les histoires où l’on stresse parce qu’on est en retard à un rendez-vous important, parce qu’on s’est perdu dans une forêt hostile, parce qu’on doit passer un examen sur une matière que l’on n’a pas révisée (un classique) ou que l’on est dévasté par une terrible nouvelle dont on apprendra avec soulagement en se réveillant qu’elle était le fruit de son imagination.

Posons-nous alors la question: d'où vient la bonne réputation des rêves? Accrochez-vous! L'explication serait d'ordre énergétique. En fait, il faut se représenter le rêve comme un véritable feu neuronal au cours duquel on consomme un maximum d'oxygène et de glucose. Le niveau d'activité de nos cellules nerveuses dépasse même ce que l'on connaît lorsqu'on est éveillé et, par exemple, qu'on regarde "Des chiffres et des lettres" à la télévision.

En quelques minutes, le rêve peut ainsi nous vider de toute énergie, ce qui explique qu'ils soient systématiquement suivis de longues périodes de recharge sous la forme d'un sommeil lent.

L'expression "une nuit de rêve" ne ferait pas référence au contenu onirique mais simplement à cette alternance entre les différentes phases de sommeil.

Si l’on rêve beaucoup, c’est donc qu’on a pu reconstituer ses réserves après chaque épisode et donc qu’on a dormi profondément. Malin, non?