Deux distances (8 et 19 km) étaient cette année au menu de l'un des plus populaires trails nocturnes en Wallonie. Avec, sur les podiums, de nombreux habitués du rendez-vous.

Trail des Lumeçons: plus de 1200 participants à Namur pour la fête du trail nocturne

Le Trail des Lumeçons, à Namur, est un rendez-vous prisé du calendrier trail. Autant pour l'aspect sportif que pour la fête qui se poursuit bien longtemps après la course.

Avec deux distances au menu (8 et 19 km) cette année, quelque 1250 participants (pour 1600 voici un an sur trois distances) ont pris le départ vendredi en début de soirée au départ du centre sportif de La Plante.

©Lorent

Joachim Libois, comme il y a un an, s'est imposé sur le 9 km, en 34.29, devançant Remy Bastien (35.59) et Renan Gossiaux (36.10). Le première féminine est Elodie Urbain, en 43.51 devant Stéphanie Ernoux (45.08) et Romaine Lemaire (45.44). 650 participants ont terminé cette distance.

©Lorent

Sur le 19 km, c'est Jordane Rodrigue, second sur ce format en 2021, qui s'est imposé, se permettant de devancer Guillaume Deneffe qui, de son côté, s'est imposé sur le 27 km voici douze mois. Seules sept petites secondes séparent les deux premiers (1h22.51 pour 1h22.58). Le troisième classé est François Reding (1h25.33).

©Lorent

Le podium féminin est composé de Jeanne Dupont (1h42.37 et 34e au scratch), devant Hélène Delmée (1h44.43) et Jennifer Mahin (1h47.11).

©Lorent