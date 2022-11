Cinq Belges en lice aux Mondiaux de trail en Thaïlande à partir de ce vendredi

Maximilien Drion, champion d’Europe au début de l’été dernier en Espagne, sera en lice sur le Km Vertical vendredi ainsi que sur un format "up and down" long de 11,2 km dimanche.

Les Championnats du monde de Km Vertical, de course en montagne, de trail et d’ultra trail se tiennent du 3 au 6 novembre à Chiang Maï, en Thaïlande.

La Belgique y sera représentée par cinq athlètes : Maximilien Drion, Thibault Triaille, Charlotte Cotton, Wouter Verheyen et Gaëtan Piette.

Maximilien Drion, champion d’Europe en Espagne sur un format de 47 km et 2600 mètres de D +, sera notre meilleure chance. Le Belge de 25 ans, qui vit dans le Val d’Anniviers (Suisse), sera cette fois attendu par la concurrence. "Mais jouer les premiers rôles sera, comme chaque fois, l’objectif", nous confiait-il lors de son dernier passage en Belgique à la fin de l’été.

Le Rixensartois, qui rêve des Jeux de Turin en ski-alpinisme en 2024, sera en lice dès ce vendredi, à 4h15 en Belgique, sur le Km Vertical, à l’instar de trois de nos autres représentants (Thibault Triaille, Gaëtan Piette et Charlotte Cotton). Il s’alignera également dimanche sur un format "up and down" en course de montagne long de 11,2km pour 475 mètres de D +.

Ces Championnats du monde à l’autre bout de la planète avaient créé une polémique au sein de la communauté trail en Belgique après que la fédération a indiqué que "les frais de voyage et d’hébergement individuels" seraient à charge des participant(e) s. Si une solution a pu être trouvée dans le cas de Maximilien Drion, cela n’a pas été sans conséquences sur la composition de la délégation belge présente en Thaïlande.

À noter qu’aucun Belge ne sera aligné sur le format "trail" samedi, long de 39,3 km pour 2777 mètres de D +.

La sélection et le programme des Belges (heures en Belgique)

Vendredi 4 novembre (8,5km et 1014m D +)

4h15 – Km Vertical : Maximilien Drion, Thibault Triaille et Gaëtan Piette

5h00 – Km Vertical : Charlotte Cotton.

Samedi 5 novembre (80km et 4910m D +)

4h15 – Ultra-Trail : Wouter Verheyen

Dimanche 6 novembre (11,2km et 441m D +)