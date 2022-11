Autonomie, précision et robustesse renforcées : voici l’Apex 2 et l’Apex 2 Pro de Coros

Arrivé sur le marché des montres GPS connectées outdoor en 2018, Coros n’est plus aujourd’hui l’outsider à suivre. La marque s’est imposée comme une vraie alternative à côté du géant Garmin, avec une identité outdoor affirmée. D’origine chinoise, Coros était à la base spécialisé dans les casques connectés pour la pratique du vélo. Avant de lancer en 2018 sa première montre, la Coros Pace, suivie quelques mois après par l’Apex et l’Apex Pro.

Ce jeudi 3 novembre, Coros a officialisé la sortie de l’attendue deuxième génération de ses Apex : l’Apex 2 et l’Apex 2 Pro.

Un modèle que nous avons pu découvrir dans sa version Pro et dont nous vous proposerons prochainement un test plus détaillé.

"Nous savons qu’il s’agit du lancement de produit le plus attendu de l’histoire de COROS, mais nous sommes convaincus que l’attente en valait la peine", a déclaré Lewis Wu, PDG de COROS Wearables.

Objectifs? Qualitatif, intuitif et ADN sportif marqué

La philosophie de l’Apex 2 et de Coros n’a pas évolué. La montre se veut à la fois qualitative, intuitive à l’utilisation et orientée avant toute chose sur la pratique sportive. On y trouve notamment, pour la pratique du trail, la navigation intégrée, un altimètre barométrique, un verre saphir et, marque de fabrique de la marque, une grosse autonomie, tant en mode veille que pour les activités sportives.

L’Apex 2 vise, comme sa devancière, le large segment trail et peut compter sur un ambassadeur iconique tel que Kilian Jornet pour renforcer sa position. Avec un look à la fois robuste et attractif tout en restant légère et discrète au poignet.

Sont annoncés, notamment :

Une amélioration de l’autonomie en activités mais aussi en mode veille (voir détails ci-dessous).

Un capteur de fréquence cardiaque optique complètement revu, avec 8 LED.

Cartographie : cartes mondiales hors ligne, y compris le paysage, la topographie et les vues hybrides.

Lunette en titane deux fois plus résistante aux rayures

L'importance autonomie des modèles Coros Apex 2 et Apex 2 Pro constitue assurément l'un de leurs points forts. ©Matti Bernitz

Les différences entre l’Apex 2 et l’Apex 2 Pro

>>> APEX 2

Écran en verre saphir de 1,2 pouce avec capacités d’écran tactile.

Dimensions : 43 x 42,8 X 14,6 mm

45 heures – autonomie complète de la batterie du GPS

17 jours – utilisation quotidienne de la batterie

8 Go de stockage interne, y compris la musique intégrée et la cartographie

>>> APEX 2 PRO

Écran en verre saphir de 1,3 pouce avec capacités d’écran tactile

Dimensions : 46,1 X 46,5 X 15,8 mm .

75 heures – autonomie complète de la batterie du GPS

30 jours – utilisation quotidienne de la batterie

32 Go de stockage interne, y compris la musique et la cartographie intégrées

puces GPS à double fréquence pour plus de précision

La création d’itinéraires bientôt possible sur l’appli Coros

Si Coros propose une cartographie qui a les armes pour faire de la concurrence à ce que propose Garmin sur ses modèles outdoor, il n’est, à ce jour, pas possible de créer des itinéraires directement sur la montre ou via l’appli de la marque. Il faut passer par une application externe avant de la charger.

Ce sera bientôt terminé puisque Coros annonce également une prochaine fonctionnalité de planification d’itinéraires à son écosystème de navigation. L’utilisateur devra simplement ouvrir son application, tracer son itinéraire et le planificateur d’itinéraire proposera le chemin optimal en fonction des sentiers ou des rues disponibles les plus proches.

Le prix annoncé de l’Apex 2 est de 399 $ et de 499 $ pour l’Apex 2 Pro.