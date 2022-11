La première épreuve des Championnats du Monde de trail avait lieu ce vendredi matin, sur 8,5 km et 1014 D+

Mondiaux de trail: Thibault Triaille 29e, Maximilien Drion 30e et Charlotte Cotton 34e du Km Vertical

Les Championnats du monde de trail ont lieu jusqu'à dimanche en Thaïlande, avec une délégation belge composée de cinq coureurs.

Ce vendredi matin avait lieu la première épreuve, proposant un km vertical long de 8,5 km (pour 1014 mètres de dénivelé positif exactement). Le premier Belge à l'arrivée fut Thibault Triaille, 29e.

"Musculairement un peu court", a indiqué l'athlète originaire de la commune d'Aubange après sa course bouclée en 53.47. "Je suis tout de même très content de ma course. Il faudra travailler encore plus le dénivelé afin d'être compétitif."

Maximilien Drion, champion d'Europe de trail en juillet dernier sur un format de 47 km et 2650 D+, s'est quant à lui classé juste derrière, à la 30e position (53.51), sur cette épreuve remportée par le Kenyan Patrick Kipngeno en 46.51.

Du côté féminin, Charlotte Cotton a pris la 34e place en 1h05.35. L'épreuve a été remportée par l'Américaine Allie McLaughlin en 55.15.

Mondiaux de trail 2022: les résultats